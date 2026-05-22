Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260522/rubio-870143426.html
США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио
США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио - 22.05.2026, ПРАЙМ
США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио
США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T17:11+0300
2026-05-22T17:11+0300
политика
сша
украина
рф
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал государственный секретарь журналистам. По словам Рубио, только США были готовы к переговорам с РФ и Украиной. "В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь. Рубио подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.
https://1prime.ru/20260522/madyar-870137389.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, рф, марко рубио
Политика, США, УКРАИНА, РФ, Марко Рубио
17:11 22.05.2026
 
США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио

Рубио: США готовы к переговорам по Украине, но они пока не ведутся

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал государственный секретарь журналистам.
По словам Рубио, только США были готовы к переговорам с РФ и Украиной.
"В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.
Петер Мадьяр - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте
13:58
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРФМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала