США готовы к переговорам по Украине, заявил Рубио

США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T17:11+0300

ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал государственный секретарь журналистам. По словам Рубио, только США были готовы к переговорам с РФ и Украиной. "В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь. Рубио подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.

