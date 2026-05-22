Рубль слабеет против юаня на Мосбирже в пятницу

Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными повышается, следует из данных Московской биржи.

2026-05-22T17:55+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск рос на 11 копеек (+1,1%), до 10,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,45-10,58 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,83 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 71,70 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу опять повышается, отойдя вверх от минимума с января 2023 года, обновленного в среду (10,29 рубля). При этом внебиржевой курс доллара вернулся выше уровня 71 рубля. "Несмотря на приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 мая, связанное с этим дополнительное предложение иностранной валюты уже не приводит к устойчивому укреплению рубля. Вероятно, спрос на инвалюту все же восстанавливается со стороны импортеров. Этому способствует в том числе смягчение денежно-кредитных условий, которое усиливает активность потребителей и бизнеса", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,16% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.29 мск росла на 1,7%, до 104,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,4 пункта. Прогнозы Сложившийся сверхкрепкий рубль уже создает ощутимые трудности для экспортеров и вызывает все больше вопросов относительно наполняемости бюджета, отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Реагируя на эти диспропорции, участники рынка начали закладывать в котировки возможность направленного ослабления национальной валюты в летний период. Ключевым драйвером этого разворота могут стать действия Минфина. Внешний фон остается напряженным — сохраняется влияние сложной геополитической обстановки и высокой неопределенности, связанной с дальнейшим ужесточением санкционного режима. Совокупность этих условий формирует предпосылки для постепенного движения рубля в более слабую сторону от текущих максимальных значений", - добавляет она. Разворот тренда по рублю по-прежнему сдвигается на июнь, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Когда Минфин РФ пересчитает параметры операций по майской налоговой цене Urals объем июньских покупок валюты в рамках бюджетного правила вырастет ощутимо, и они уже реально потянут рубль вниз". – добавляет он.

