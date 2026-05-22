https://1prime.ru/20260522/ruonia-870139483.html
Ставка RUONIA 21 мая выросла на 0,01 п.п.
Ставка RUONIA 21 мая выросла на 0,01 п.п. - 22.05.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 21 мая выросла на 0,01 п.п.
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 21 мая, выросла на 0,01... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T15:15+0300
2026-05-22T15:15+0300
2026-05-22T15:15+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 21 мая, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 14,24%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 807,35 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20260522/tsb-870137203.html
https://1prime.ru/20260522/yuan-870134245.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Ставка RUONIA 21 мая выросла на 0,01 п.п.
Ставка RUONIA 21 мая выросла на 0,01 п.п., до 14,24%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 21 мая, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 14,24%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 807,35 миллиарда рублей.
ЦБ до 2030 года втрое повысит минимальные требования к капиталу банков
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ЦБ купил на внутреннем рынке юани на 1,2 миллиарда рублей