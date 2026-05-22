Российский рынок акций снизился перед выходными
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 1,5% и на 0,3% за неделю, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,31%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,39%, РТС - на 2,38%. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за неделю.
Под давлением
Российский рынок акций в основные торги пятницы, особенно во второй ее половине, демонстрировал снижение. В итоге индекс Мосбиржи ушел ниже отметки 2650 пунктов.
"Превалировали продажи. Нефть держалась в плюсе, но за неделю в целом откатилась от локальных пиков. Ценовой спад продолжился в драгметаллах, платине, палладии. Курсы инвалют к рублю отскочили вверх, но слишком слабо, чтобы повлиять на сентимент в акциях", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 0,8%, до 103,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) равнялся 99,3 пункта.
Прогнозы
Недельные данные Росстата показали дефляцию - уже второй раз за последние три недели, отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Вместе с жесткой денежно-кредитной политикой укрепление рубля может способствовать дальнейшему замедлению инфляции. Это говорит в пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России. Однако оно состоится только через месяц; при этом рубль остается крепким на фоне налогового периода и повышенных нефтегазовых поступлений", - добавляет он, рассуждая о факторах динамики российского рынка акций.
При этом Смирнов из "БКС Мир инвестиций" полагает, что без свежих драйверов, прежде всего геополитических, индекс Мосбиржи может оставаться зажатым в рамках 2600-2700 пунктов.