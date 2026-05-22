https://1prime.ru/20260522/rynok-870150329.html

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики - 22.05.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T22:47+0300

2026-05-22T22:47+0300

2026-05-22T22:47+0300

экономика

рынок

акции

сша

иран

рф

богдан зварич

елена кожухова

псб

ик "велес капитал"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю вырастет на 1,2%, до 2658 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом почти снизится в пределах 0,5 доллара и составит 103,1 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,161 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 6 копеек и составит 10,47 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 4 копейки, до 71,17 рубля, евро - на 7 копеек, до 82,47 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Рынок замер в ожидании драйверов. Новости о потенциальном соглашении между США и Ираном будут создавать высокую волатильность, рассказала Марина Никишова из банка "Зенит". Вероятное подписание рамочного соглашения, открывающего путь к возобновлению переговоров между США и Ираном, приведет к небольшому снижению цен на нефть, тем не менее, рубль останется крепким на фоне налогового периода, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Российский фондовый рынок на следующей неделе помимо корпоративных факторов будет ждать новых геополитических сигналов. Так, ранее сообщалось о возможности рассмотрения Европой в конце мая сценария переговоров с РФ по Украине, что в случае реализации может стать бычьим для акций фактором и усилить надежды на заключение мирного соглашения", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за ключевыми статданными, корпоративными новостями, валютными и сырьевыми котировками. Советы директоров по дивидендам проведут "Роснефть", "Норникель", "Диасофт", "Совкомбанк", финансовые результаты за первый квартал представят "Евротранс", "Совкомфлот", "ВИ.ру", "Озон Фармацевтика", "Русгидро", "Группа Астра", - напоминает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Ключевым поддерживающим фактором для котировок отечественных ценных бумаг останутся высокие цены на нефть, вместе с тем сохраняющаяся геополитическая неопределенность в сочетании с укреплением курса рубля создает риски снижения рынка до нижней границы обозначенного диапазона, делится Богдан Зварич из ПСБ. "Западные СМИ сообщают о том, что до конца месяца переговоры США и Ирана могут возобновиться, однако пока нет полной ясности относительно того, насколько все стороны конфликта готовы к компромиссу. Тем не менее, цены на нефть на следующей неделе могут находиться под давлением из-за ожиданий рынком деэскалации на Ближнем Востоке, хоть и достаточно шатких, а также из-за ожиданий, что в начале июня ОПЕК+ снова увеличит квоты на добычу нефти", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Рубль останется крепким Несмотря на некоторое ослабление в конце уходящей недели, в ближайший период курс рубля может продемонстрировать тенденцию к восстановлению, считает Зварич из банка ПСБ. "Основной фактор поддержки - смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты. В ближайшие торговые сессии этот тренд может усилиться за счет дополнительных продаж со стороны экспортеров: компании активизируют конвертацию валюты в рамках подготовки к пиковому периоду налоговых выплат, который приходится на 28 мая. С учетом этих факторов ожидаем, что курс юаня сместится к нижней границе диапазона 10-10,5 рубля", - добавляет он. Главным образом, на рубль на следующей неделе будет продолжать влиять налоговый период, поддерживая его, также считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Несмотря на потенциальное снижение рынка нефти, рубль останется крепким на фоне налогового периода мая, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Динамика индексов "Без новых вводных со стороны геополитики или иных драйверов, например, ослабления рубля, вывести индекс Мосбиржи из коридора 2600-2700 пунктов будет непросто. Сценарий сохранения "боковика" в вышеуказанных границах в последнюю неделю весны является превалирующим", - считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить колебания недалеко от текущих уровней и реагировать в том числе на валютный фактор, который обеспечивает силу долларового индикатора и его положение у максимумов с 2025 года, в то же время оказывая давление на рублевый сегмент и экспортеров, полагает Кожухова из ИК "Велес капитал". Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер" ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2630-2680 пунктов. Индекс Мосбиржи на следующей неделе, вероятнее всего, останется в боковом тренде 2600-2700 пунктов, ожидает Никишова. На предстоящей неделе российский фондовый рынок, вероятно, сохранит позиции в диапазоне 2600-2700 пунктов, считает Зварич из ПСБ.

https://1prime.ru/20260522/yuan-870149252.html

сша

иран

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, сша, иран, рф, богдан зварич, елена кожухова, псб, ик "велес капитал", мосбиржа