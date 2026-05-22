Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/rzhd-870146545.html
РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"
РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны" - 22.05.2026, ПРАЙМ
РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"
РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T18:59+0300
2026-05-22T18:59+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
пмэф
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/58/836745808_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_1f288f52ab56a578e51c5331416348e4.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. "В дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Речь идет о поездах №778 отправлением 1, 2, 4 июня в 17:40, №780 отправлением 3, 6 июня в 19:30, №754 отправлением 8 июня в 5:45, №756 отправлением 6 июня в 6:50. Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан" №759 отправлением 1, 2, 3, 4 июня в 9:00, №781 отправлением 5 июня в 19:10, №767 отправлением 6 июня в 13:00, №777 отправлением 7 июня в 17:10. "Билеты уже в продаже. Купить их можно на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах", - уточняется в сообщении. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260522/peterburg-870144892.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/58/836745808_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_4c5a8592940ee89d1c10dd93592a666d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд, пмэф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД, ПМЭФ
18:59 22.05.2026
 
РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"

РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.
"В дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Речь идет о поездах №778 отправлением 1, 2, 4 июня в 17:40, №780 отправлением 3, 6 июня в 19:30, №754 отправлением 8 июня в 5:45, №756 отправлением 6 июня в 6:50.
Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан" №759 отправлением 1, 2, 3, 4 июня в 9:00, №781 отправлением 5 июня в 19:10, №767 отправлением 6 июня в 13:00, №777 отправлением 7 июня в 17:10.
"Билеты уже в продаже. Купить их можно на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах", - уточняется в сообщении.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Петербург завершил основные работы в рамках подготовки к ПМЭФ
18:12
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖДПМЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала