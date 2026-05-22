https://1prime.ru/20260522/rzhd-870146545.html

РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"

РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны" - 22.05.2026, ПРАЙМ

РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"

РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T18:59+0300

2026-05-22T18:59+0300

2026-05-22T18:59+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

ржд

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/83674/58/836745808_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_1f288f52ab56a578e51c5331416348e4.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. "В дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Речь идет о поездах №778 отправлением 1, 2, 4 июня в 17:40, №780 отправлением 3, 6 июня в 19:30, №754 отправлением 8 июня в 5:45, №756 отправлением 6 июня в 6:50. Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан" №759 отправлением 1, 2, 3, 4 июня в 9:00, №781 отправлением 5 июня в 19:10, №767 отправлением 6 июня в 13:00, №777 отправлением 7 июня в 17:10. "Билеты уже в продаже. Купить их можно на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах", - уточняется в сообщении. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260522/peterburg-870144892.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд, пмэф