РЖД в дни ПМЭФ назначили сдвоенные "Сапсаны"
РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. | 22.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. РЖД в дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. "В дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Речь идет о поездах №778 отправлением 1, 2, 4 июня в 17:40, №780 отправлением 3, 6 июня в 19:30, №754 отправлением 8 июня в 5:45, №756 отправлением 6 июня в 6:50. Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан" №759 отправлением 1, 2, 3, 4 июня в 9:00, №781 отправлением 5 июня в 19:10, №767 отправлением 6 июня в 13:00, №777 отправлением 7 июня в 17:10. "Билеты уже в продаже. Купить их можно на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах", - уточняется в сообщении. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
