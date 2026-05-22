Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года.

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года. "Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в рекомендации совета годовому собранию акционеров, которое назначено на 23 июня. По данным отчетности компании, "Самолет" по итогам 2025 года получил около 2,3 миллиарда рублей убытка против 8,2 миллиарда рублей прибыли годом ранее. Последний раз "Самолет" платил дивиденды в 2022 году - 2,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала (41 рубль на акцию) и столько же по итогам первого полугодия. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Держателями крупных пакетов акций группы считаются наследники Михаила Кенина, Павел Голубков и Игорь Евтушевский.

