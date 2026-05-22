https://1prime.ru/20260522/samolet-870131823.html
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 22.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T09:59+0300
2026-05-22T09:59+0300
2026-05-22T09:59+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года. "Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в рекомендации совета годовому собранию акционеров, которое назначено на 23 июня. По данным отчетности компании, "Самолет" по итогам 2025 года получил около 2,3 миллиарда рублей убытка против 8,2 миллиарда рублей прибыли годом ранее. Последний раз "Самолет" платил дивиденды в 2022 году - 2,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала (41 рубль на акцию) и столько же по итогам первого полугодия. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Держателями крупных пакетов акций группы считаются наследники Михаила Кенина, Павел Голубков и Игорь Евтушевский.
https://1prime.ru/20260522/dividendy-870131402.html
https://1prime.ru/20260521/alfa-870118204.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f5324f6df2d554662feeb05828efa96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года.
"Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в рекомендации совета годовому собранию акционеров, которое назначено на 23 июня.
Совет директоров МТС дал рекомендации по дивидендам за 2025 год
По данным отчетности компании, "Самолет" по итогам 2025 года получил около 2,3 миллиарда рублей убытка против 8,2 миллиарда рублей прибыли годом ранее.
Последний раз "Самолет" платил дивиденды в 2022 году - 2,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала (41 рубль на акцию) и столько же по итогам первого полугодия.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Держателями крупных пакетов акций группы считаются наследники Михаила Кенина, Павел Голубков и Игорь Евтушевский.
Совет директоров Альфа-банка дал рекомендации по дивидендам за 2025 год