Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
2026-05-22T20:27+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин. "Мой ключевой проект - региональный Ил-114... На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично", - сказал Погодин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
