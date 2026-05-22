Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/samolet-870148296.html
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T20:27+0300
2026-05-22T20:27+0300
бизнес
россия
владимир путин
пмэф
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868489816_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_e0087563ff97501ed0321bd6b23d230d.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин. "Мой ключевой проект - региональный Ил-114... На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично", - сказал Погодин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260522/peterburg-870144892.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868489816_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_1fd6e6d9fac719103399214137ca967e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин, пмэф, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20:27 22.05.2026
 
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

Российский региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Самолет Ил-114-300. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин.
"Мой ключевой проект - региональный Ил-114... На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично", - сказал Погодин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Петербург завершил основные работы в рамках подготовки к ПМЭФ
18:12
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинПМЭФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала