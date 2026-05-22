Минцифры включило нейросеть Сбербанка в реестр российского ПО

2026-05-22T15:55+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ включило нейросеть Сбербанка Kandinsky, которая создает и редактирует изображения и видео по текстовому описанию, в реестр российского программного обеспечения (ПО), рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Министерство цифрового развития включило нейросеть Kandinsky в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь в реестре представлены все ключевые генеративные модели Сбера - ранее туда уже входили модели GigaChat", - сообщили там. Включение в реестр подтверждает соответствие модели требованиям локального регулирования и информационной безопасности, а также локализацию разработки. Реестр российского программного обеспечения - государственный перечень IT-продуктов, официально признанных отечественными. Сегодня в реестре зарегистрировано более 31 тысячи продуктов.

