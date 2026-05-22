https://1prime.ru/20260522/sberbank-870141063.html
Минцифры включило нейросеть Сбербанка в реестр российского ПО
Минцифры включило нейросеть Сбербанка в реестр российского ПО - 22.05.2026, ПРАЙМ
Минцифры включило нейросеть Сбербанка в реестр российского ПО
Минцифры РФ включило нейросеть Сбербанка Kandinsky, которая создает и редактирует изображения и видео по текстовому описанию, в реестр российского программного... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T15:55+0300
2026-05-22T15:55+0300
2026-05-22T15:55+0300
технологии
россия
рф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/94/830569457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7880a40c19c4921bbad09b9732c3f1aa.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ включило нейросеть Сбербанка Kandinsky, которая создает и редактирует изображения и видео по текстовому описанию, в реестр российского программного обеспечения (ПО), рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Министерство цифрового развития включило нейросеть Kandinsky в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь в реестре представлены все ключевые генеративные модели Сбера - ранее туда уже входили модели GigaChat", - сообщили там. Включение в реестр подтверждает соответствие модели требованиям локального регулирования и информационной безопасности, а также локализацию разработки. Реестр российского программного обеспечения - государственный перечень IT-продуктов, официально признанных отечественными. Сегодня в реестре зарегистрировано более 31 тысячи продуктов.
https://1prime.ru/20260519/sberbank--870049625.html
https://1prime.ru/20260329/sberbank-868723849.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/94/830569457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44299914cc5c69ab6ad7e0d75aa82316.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, РФ, Сбербанк
Минцифры включило нейросеть Сбербанка в реестр российского ПО
Минцифры России включило нейросеть Kandinsky в реестр российского ПО
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ включило нейросеть Сбербанка Kandinsky, которая создает и редактирует изображения и видео по текстовому описанию, в реестр российского программного обеспечения (ПО), рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"Министерство цифрового развития включило нейросеть Kandinsky в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь в реестре представлены все ключевые генеративные модели Сбера - ранее туда уже входили модели GigaChat", - сообщили там.
Сбербанк выпустил первую в России методичку по внедрению ИИ
Включение в реестр подтверждает соответствие модели требованиям локального регулирования и информационной безопасности, а также локализацию разработки.
Реестр российского программного обеспечения - государственный перечень IT-продуктов, официально признанных отечественными. Сегодня в реестре зарегистрировано более 31 тысячи продуктов.
В Сбербанке рассказал, какие ИИ-специалисты нужны рынку труда