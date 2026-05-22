За три месяца 2026 года россияне накопили 15,5 миллиардов рублей со Сбером

Почти 29 тысяч российских семей в первом квартале 2026 года накопили 15,5 млрд рублей с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни.

2026-05-22T12:30+0300

МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Почти 29 тысяч российских семей в первом квартале 2026 года накопили 15,5 млрд рублей с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII рассказал директор по инвестициям СберСтрахования жизни, эксперт СберИнвестиций Александр Тихомиров."В среднем россияне копили по 550 тысяч рублей на протяжении 5–7 лет, – отметил он. – Традиционно женщины формируют накопления с помощью программ НСЖ намного чаще мужчин – 64 и 36% соответственно. Средний возраст клиента – 45 лет".Каждый третий клиент (35%) отдавал предпочтение программам, нацеленным на передачу капитала. Ещё 15% формировали накопления на детей, в том числе с программами адресной передачи накоплений ребёнку. Почти 55% выбирали программы с единовременным взносом, 45% вносили регулярные платежи.В первом квартале текущего года россияне чаще всего оформляли детские программы накопительного страхования жизни – 33% от общего числа договоров. Регионами-лидерами по доле накоплений стали Москва и Московская область (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), а также Тульская область (12%).

