"Забытые счета". Кто и за что должен отчитаться перед ФНС до 1 июня
2026-05-22T02:02+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. До 1 июня 2026 года россияне, имеющие счета в иностранных банках, зарубежные брокерские счета или электронные кошельки, обязаны представить в Федеральную налоговую службу отчет о движении денежных средств и финансовых активов за 2025 год. О том, как не пропустить срок и не попасть на штраф, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Одна из самых распространенных ошибок – это убеждение, что если на счете незначительный остаток, то отчитываться не нужно. На самом деле закон не устанавливает минимального порога остатка. При этом граждане нередко забывают включить в отчет иностранные брокерские счета, особенно открытые на зарубежных инвестиционных платформах, и электронные кошельки иностранных платежных систем", — предупреждает юрист.Сейчас за несдачу отчета о движении денежных средств предусмотрен штраф, который для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 20 тысяч рублей.Кроме того, если по зарубежному счету были получены доходы, которые не задекларированы в России, наступает налоговая ответственность за непредоставление декларации 3-НДФЛ: штраф может составить от 5% до 30% от суммы налога, подлежащей уплате на основании такой декларации. С учетом автоматического обмена финансовой информацией между странами ФНС сегодня значительно быстрее выявляет незадекларированные иностранные счета и доходы, предупредил юрист.При этом существуют послабления. Физическое лицо может не представлять налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету, если общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей (по курсу на 31 декабря 2025 года).Также важно помнить, что отчет не нужно подавать налоговым нерезидентам РФ — тем, кто находился за границей не менее 183 дней в календарном году. Владельцам зарубежных активов Хаминский рекомендует своевременно проверить свои обязанности и корректно подготовить отчетность, не откладывая это на последнюю неделю, так как запрос выписок из зарубежных банков может занять время.
