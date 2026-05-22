Шохин рассказал о перспективах российско-китайских проектов в ТЭК - 22.05.2026, ПРАЙМ
Шохин рассказал о перспективах российско-китайских проектов в ТЭК
россия
китай
иран
ормузский пролив
александр шохин
александр новак
роснефть
рспп
сила сибири
газопровод "сила сибири"
Шохин рассказал о перспективах российско-китайских проектов в ТЭК

Шохин: российско-китайские проекты в ТЭК будут продвигаться быстрее

© РИА Новости — Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российско-китайские проекты в топливно-энергетическом секторе будут продвигаться быстрее на фоне кризиса в Ормузском проливе, рассказал в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
"Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов. И наши проекты с Китаем, которые были в полузамороженном состоянии, наверное, сейчас будут продвигаться намного быстрее", - сказал глава РСПП.
По мнению Шохина, США вряд ли удастся запугать Китай введением вторичных санкций.
"Все-таки на другой чаше весов - технологическое сотрудничество. Китайцы уже дали понять, что они не допустят того, чтобы им указывали, у кого закупать нефть – у Ирана, России или Венесуэлы. Отчасти потому, что доверие в мире к доллару подорвано, а китайские технологии не уступают американским", - пояснил он.
Россия и Китай много лет сотрудничают в сфере энергетики. В частности, поставки российского газа в Китай идут по газопроводу "Сила Сибири" мощностью 38 миллиарда кубометров в год.
Осенью 2025 года страны договорились об увеличении мощности до 44 миллиарда кубометров. Тогда же был подписан юридически обязывающий договор по проекту "Сила Сибири 2" мощностью около 50 миллиардов кубометров в год. Сроки реализации обоих проектов официально не сообщались.
Поставки нефти из России в Китай ведутся по трубопроводной системе ВСТО, транзитом через Казахстан и морским транспортом. Россия и Китай договорились об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан с 10 миллионов до 12,5 миллиона тонн, сейчас идет юридическое оформление.
Также обсуждалась идея проложить нефтепровод параллельно газопроводу "Силе Сибири 2" мощностью до 30 миллионов тонн в год.
"Роснефть" активно сотрудничает с китайской CNPC и имеет ряд долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов. В Удмуртии работает совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec - "Удмуртнефть". В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия представила Китаю проект "Роснефти" "Восток Ойл", и китайская сторона рассматривает его.
