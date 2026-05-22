Шохин рассказал о перспективах российско-китайских проектов в ТЭК

Российско-китайские проекты в топливно-энергетическом секторе будут продвигаться быстрее на фоне кризиса в Ормузском проливе, рассказал в интервью РИА Новости... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T09:13+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российско-китайские проекты в топливно-энергетическом секторе будут продвигаться быстрее на фоне кризиса в Ормузском проливе, рассказал в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов. И наши проекты с Китаем, которые были в полузамороженном состоянии, наверное, сейчас будут продвигаться намного быстрее", - сказал глава РСПП. По мнению Шохина, США вряд ли удастся запугать Китай введением вторичных санкций. "Все-таки на другой чаше весов - технологическое сотрудничество. Китайцы уже дали понять, что они не допустят того, чтобы им указывали, у кого закупать нефть – у Ирана, России или Венесуэлы. Отчасти потому, что доверие в мире к доллару подорвано, а китайские технологии не уступают американским", - пояснил он. Россия и Китай много лет сотрудничают в сфере энергетики. В частности, поставки российского газа в Китай идут по газопроводу "Сила Сибири" мощностью 38 миллиарда кубометров в год. Осенью 2025 года страны договорились об увеличении мощности до 44 миллиарда кубометров. Тогда же был подписан юридически обязывающий договор по проекту "Сила Сибири 2" мощностью около 50 миллиардов кубометров в год. Сроки реализации обоих проектов официально не сообщались. Поставки нефти из России в Китай ведутся по трубопроводной системе ВСТО, транзитом через Казахстан и морским транспортом. Россия и Китай договорились об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан с 10 миллионов до 12,5 миллиона тонн, сейчас идет юридическое оформление. Также обсуждалась идея проложить нефтепровод параллельно газопроводу "Силе Сибири 2" мощностью до 30 миллионов тонн в год. "Роснефть" активно сотрудничает с китайской CNPC и имеет ряд долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов. В Удмуртии работает совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec - "Удмуртнефть". В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия представила Китаю проект "Роснефти" "Восток Ойл", и китайская сторона рассматривает его.

