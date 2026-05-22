https://1prime.ru/20260522/shturmoviki-870126292.html

Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке

Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке - 22.05.2026, ПРАЙМ

Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке

Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T05:14+0300

2026-05-22T05:14+0300

2026-05-22T05:14+0300

россия

экономика

общество

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870126292.jpg?1779416074

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка ДНР на днепропетровском направлении специальной военной операции. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", - говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась при взаимодействии с расчетами войск БПС, артиллерией и другими подразделениями. "В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", - отметили в ведомстве. Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении спецоперации, подытожили в Минобороны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , всу, минобороны рф