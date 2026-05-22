Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке - 22.05.2026, ПРАЙМ
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке
2026-05-22T05:14+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка ДНР на днепропетровском направлении специальной военной операции. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась при взаимодействии с расчетами войск БПС, артиллерией и другими подразделениями.
"В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", - отметили в ведомстве.
Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении спецоперации, подытожили в Минобороны.
 
