https://1prime.ru/20260522/shturmoviki-870126292.html
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке - 22.05.2026, ПРАЙМ
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке
Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T05:14+0300
2026-05-22T05:14+0300
2026-05-22T05:14+0300
россия
экономика
общество
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870126292.jpg?1779416074
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка ДНР на днепропетровском направлении специальной военной операции. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась при взаимодействии с расчетами войск БПС, артиллерией и другими подразделениями.
"В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", - отметили в ведомстве.
Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении спецоперации, подытожили в Минобороны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , всу, минобороны рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , ВСУ, Минобороны РФ
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке
Штурмовые подразделения группировки "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка ДНР на днепропетровском направлении специальной военной операции. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась при взаимодействии с расчетами войск БПС, артиллерией и другими подразделениями.
"В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", - отметили в ведомстве.
Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении спецоперации, подытожили в Минобороны.