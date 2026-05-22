Совкомбанк выделит 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики - 22.05.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк выделит 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики
Совкомбанк подвел итоги первого конкурса микрогрантов для региональных СМИ

МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совкомбанк подвёл итоги первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ "Добро звучит громче". Победителями признаны 16 изданий из 13 регионов, которые получат гранты на общую сумму 3,5 миллионов рублей.
Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов — от Калининграда до Хабаровска. Размер грантов варьируется от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов экспертным советом.
Участники представляли материалы о работе некоммерческих организаций, участвующих в благотворительных проектах "Совкомбанк про добро" и "Технологии Добра".
"Почти полсотни заявок из более тридцати регионов – это результат, который превзошёл наши ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно, – отметил директор по внешним связям и развитию фонда целевого капитала "Истоки" Артем Минаев. – Именно такие истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность – это конкретные люди и действия".
Главный редактор Журнала о благотворительности Ольга Павлова подчеркнула: "У региональных медиа есть уникальная возможность – близость к людям, к их жизням и историям. Такая журналистика на местах – настоящий инструмент социальных изменений".
Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе – расширение географии и числа участников, рост призового фонда и создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский. Информация о втором этапе появится на сайте конкурса во второй половине 2026 года.
 
