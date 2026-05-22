В Сравни назвали важнейшую функцию финансовых маркетплейсов - 22.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Финансовые маркетплейсы прошли путь от обычных интернет-витрин до полноценной инфраструктуры, позволяющей заключать сделки онлайн за считанные минуты, рассказала "Российской газете" директор по правовым вопросам финансового маркетплейса Сравни Юлия Суворова.По ее словам, благодаря современным технологиям и закону № 211-ФЗ такие платформы стали самостоятельным участником финансового рынка, усилив конкуренцию между банками и повысив доступность услуг для клиентов. Платформа фактически стала фронт-офисом для финансовых организаций."Она не только показывает предложения, но и контролирует корректность информации, защищает права потребителя и следит за тем, чтобы условия сделки не искажались", — пояснила Суворова.Важнейшая функция маркетплейсов — повышение доступности финансовых услуг для жителей удалённых регионов. "Клиент из Калининграда может оформить вклад по выгодной ставке в банке из Владивостока либо купить полис ОСАГО в страховой компании, имя которой не на слуху, но стоимость полиса дешевле", — привела пример эксперт.Платформы также помогают развивать финансовую грамотность. Информация о продуктах стандартизирована, её легко сравнивать, а сама площадка контролирует достоверность данных. В 2025 году благодаря сравнению стоимости полисов ОСАГО на финансовом маркетплейсе российские автолюбители сэкономили более 7 миллиардов рублей.Среди инициатив по донастройке регулирования Суворова отметила необходимость допустить к платформам индивидуальных предпринимателей и малый бизнес — соответствующий законопроект ЦБ уже полтора года находится в Госдуме.Также она выразила опасение, что обсуждающийся сейчас запуск продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуг" может снизить конкуренцию и привести к потере 100–200 тысяч рабочих мест страховых посредников.

