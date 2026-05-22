Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сестра руководителя кубинского конгломерата GAESA была арестована после аннулирования ее грин-карты.

2026-05-22T04:32+0300

ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сестра руководителя кубинского конгломерата GAESA была арестована после аннулирования ее грин-карты. Ранее глава госдепа сообщил, что Адиc Ластрес Морера задержана и находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США. "Сегодня гражданка Кубы Адиc Ластрес Морера, связанная с коммунистическим режимом в Гаване, была арестована после того, как по моему указанию госдепартамент аннулировал ее статус постоянного жителя США", - говорится в заявлении Рубио. В мае министерство финансов США ввело персональные санкции против исполнительного президента кубинской GAESA Аньи Гийермины Ластрес Морера. Как утверждают в Вашингтоне, конгломерат GAESA находится в собственности и под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы. США официально включили GAESA в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 года после внесения организации в список запрещенных объектов госдепартамента. Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.

