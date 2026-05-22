Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA
Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA
2026-05-22T04:32+0300
2026-05-22T04:46+0300
04:32 22.05.2026 (обновлено: 04:46 22.05.2026)
 
Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA Ластрес Мореры

ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сестра руководителя кубинского конгломерата GAESA была арестована после аннулирования ее грин-карты.
Ранее глава госдепа сообщил, что Адиc Ластрес Морера задержана и находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США.
"Сегодня гражданка Кубы Адиc Ластрес Морера, связанная с коммунистическим режимом в Гаване, была арестована после того, как по моему указанию госдепартамент аннулировал ее статус постоянного жителя США", - говорится в заявлении Рубио.
В мае министерство финансов США ввело персональные санкции против исполнительного президента кубинской GAESA Аньи Гийермины Ластрес Морера. Как утверждают в Вашингтоне, конгломерат GAESA находится в собственности и под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы.
США официально включили GAESA в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 года после внесения организации в список запрещенных объектов госдепартамента.
Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.
 
