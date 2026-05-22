"Усложнить жизнь России". В США раскрыли планы Запада против Москвы - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Усложнить жизнь России". В США раскрыли планы Запада против Москвы
2026-05-22T04:50+0300
2026-05-22T04:51+0300
россия
сша
китай
запад
джеффри сакс
виктория нуланд
линдси грэм
нато
мид рф
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Политическая стратегия влиятельных неоконсерваторов в США направлена на то, чтобы наносить ущерб России и Китаю, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Сумасшедшие неоконсерваторы Виктория Нуланд и Линдси Грэм* &lt;…&gt; считают, что США должны усложнить жизнь Китаю точно так же, как мы должны усложнить жизнь России", — заявил эксперт.Вместе с тем он выразил уверенность, что взгляды неоконсерваторов основываются на корыстных интересах и неверных представлениях. "Они полагают, что США должны создавать проблемы за рубежом. Зачем? Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы", — объяснил профессор.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия сдерживания и ослабления России — долгосрочная цель ее оппонентов, а санкции нанесут серьезный вред мировой экономике. По его словам, главная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО у своих границ на западе. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации региона.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
04:50 22.05.2026 (обновлено: 04:51 22.05.2026)
 
"Усложнить жизнь России". В США раскрыли планы Запада против Москвы

Профессор Сакс: неоконсерваторы стремятся нанести ущерб России и Китаю

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Политическая стратегия влиятельных неоконсерваторов в США направлена на то, чтобы наносить ущерб России и Китаю, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Сумасшедшие неоконсерваторы Виктория Нуланд и Линдси Грэм* <…> считают, что США должны усложнить жизнь Китаю точно так же, как мы должны усложнить жизнь России", — заявил эксперт.

Вместе с тем он выразил уверенность, что взгляды неоконсерваторов основываются на корыстных интересах и неверных представлениях.

"Они полагают, что США должны создавать проблемы за рубежом. Зачем? Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы", — объяснил профессор.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия сдерживания и ослабления России — долгосрочная цель ее оппонентов, а санкции нанесут серьезный вред мировой экономике. По его словам, главная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО у своих границ на западе. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации региона.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
