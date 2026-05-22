"Усложнить жизнь России". В США раскрыли планы Запада против Москвы
Профессор Сакс: неоконсерваторы стремятся нанести ущерб России и Китаю
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Политическая стратегия влиятельных неоконсерваторов в США направлена на то, чтобы наносить ущерб России и Китаю, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Сумасшедшие неоконсерваторы Виктория Нуланд и Линдси Грэм* <…> считают, что США должны усложнить жизнь Китаю точно так же, как мы должны усложнить жизнь России", — заявил эксперт.
Вместе с тем он выразил уверенность, что взгляды неоконсерваторов основываются на корыстных интересах и неверных представлениях.
"Они полагают, что США должны создавать проблемы за рубежом. Зачем? Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы", — объяснил профессор.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия сдерживания и ослабления России — долгосрочная цель ее оппонентов, а санкции нанесут серьезный вред мировой экономике. По его словам, главная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО у своих границ на западе. Альянс расширяет свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации региона.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.