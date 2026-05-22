Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента

WSA: мировая выплавка стали в апреле сократилась на 1,9%, до 153,4 миллиона тонн
© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦех доменной выплавки металла Металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле составило 153,4 миллиона тонн, что на 1,9% меньше по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.
Выплавка на Ближнем Востоке упала на 27,6% - до 3,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11 миллионов тонн стали, что на 1,8% ниже, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС нарастили производство на 4,2%, до 3,6 миллиона тонн. Германия увеличила показатель на 9,5%, до 3,2 миллиона тонн.
Государства Азии и Океании в апреле выплавили 114,2 миллиона тонн стали, что на 1,3% ниже в годовом выражении. В Китае выпуск уменьшился на 2,8%, до 83,6 миллиона тонн, в Индии он увеличился на 9,4% - до 7,2 миллиона. В Японии производство осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 6,6 миллиона тонн.
Выплавка стали в Северной Америке выросла на 6,9% - до 9,4 миллиона тонн. В Южной Америке показатель сократился на 3,1%, до 3,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 9,4% - до 7,2 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,1 миллиона тонн, увеличив показатель на 11,5%.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.