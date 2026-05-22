Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/stal-870135073.html
Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента
Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента - 22.05.2026, ПРАЙМ
Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента
Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T12:11+0300
2026-05-22T12:11+0300
мировая экономика
украина
рф
ближний восток
wsa
ес
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863851206_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_b65cc0b12eac434461e3acd8d99e5c77.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле составило 153,4 миллиона тонн, что на 1,9% меньше по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины в отчетном месяце снизилась на 13,4% - до 6 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 12,4%, до 5 миллионов тонн. Выплавка на Ближнем Востоке упала на 27,6% - до 3,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11 миллионов тонн стали, что на 1,8% ниже, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС нарастили производство на 4,2%, до 3,6 миллиона тонн. Германия увеличила показатель на 9,5%, до 3,2 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в апреле выплавили 114,2 миллиона тонн стали, что на 1,3% ниже в годовом выражении. В Китае выпуск уменьшился на 2,8%, до 83,6 миллиона тонн, в Индии он увеличился на 9,4% - до 7,2 миллиона. В Японии производство осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 6,6 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке выросла на 6,9% - до 9,4 миллиона тонн. В Южной Америке показатель сократился на 3,1%, до 3,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 9,4% - до 7,2 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,1 миллиона тонн, увеличив показатель на 11,5%. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.
https://1prime.ru/20260311/stal-868216108.html
https://1prime.ru/20260317/ft-868375729.html
украина
рф
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863851206_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_379a42add4e44e6368566517750797fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, ближний восток, wsa, ес, снг
Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, WSA, ЕС, СНГ
12:11 22.05.2026
 
Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента

WSA: мировая выплавка стали в апреле сократилась на 1,9%, до 153,4 миллиона тонн

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦех доменной выплавки металла Металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде
Цех доменной выплавки металла Металлургического завода Красный Октябрь в Волгограде - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Цех доменной выплавки металла Металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле составило 153,4 миллиона тонн, что на 1,9% меньше по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале
11 марта, 17:33
В частности, выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины в отчетном месяце снизилась на 13,4% - до 6 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 12,4%, до 5 миллионов тонн.
Выплавка на Ближнем Востоке упала на 27,6% - до 3,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11 миллионов тонн стали, что на 1,8% ниже, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС нарастили производство на 4,2%, до 3,6 миллиона тонн. Германия увеличила показатель на 9,5%, до 3,2 миллиона тонн.
Государства Азии и Океании в апреле выплавили 114,2 миллиона тонн стали, что на 1,3% ниже в годовом выражении. В Китае выпуск уменьшился на 2,8%, до 83,6 миллиона тонн, в Индии он увеличился на 9,4% - до 7,2 миллиона. В Японии производство осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 6,6 миллиона тонн.
Выплавка стали в Северной Америке выросла на 6,9% - до 9,4 миллиона тонн. В Южной Америке показатель сократился на 3,1%, до 3,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 9,4% - до 7,2 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,1 миллиона тонн, увеличив показатель на 11,5%.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2026
FT сообщила о росте цен на редкие металлы для военной промышленности
17 марта, 10:32
 
Мировая экономикаУКРАИНАРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКWSAЕССНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала