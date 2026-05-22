https://1prime.ru/20260522/stal-870135073.html

Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента

Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента - 22.05.2026, ПРАЙМ

Выплавка стали в мире в апреле снизилась на 1,9 процента

Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T12:11+0300

2026-05-22T12:11+0300

2026-05-22T12:11+0300

мировая экономика

украина

рф

ближний восток

wsa

ес

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863851206_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_b65cc0b12eac434461e3acd8d99e5c77.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в апреле снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 153,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле составило 153,4 миллиона тонн, что на 1,9% меньше по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины в отчетном месяце снизилась на 13,4% - до 6 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 12,4%, до 5 миллионов тонн. Выплавка на Ближнем Востоке упала на 27,6% - до 3,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11 миллионов тонн стали, что на 1,8% ниже, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС нарастили производство на 4,2%, до 3,6 миллиона тонн. Германия увеличила показатель на 9,5%, до 3,2 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в апреле выплавили 114,2 миллиона тонн стали, что на 1,3% ниже в годовом выражении. В Китае выпуск уменьшился на 2,8%, до 83,6 миллиона тонн, в Индии он увеличился на 9,4% - до 7,2 миллиона. В Японии производство осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 6,6 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке выросла на 6,9% - до 9,4 миллиона тонн. В Южной Америке показатель сократился на 3,1%, до 3,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 9,4% - до 7,2 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,1 миллиона тонн, увеличив показатель на 11,5%. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.

https://1prime.ru/20260311/stal-868216108.html

https://1prime.ru/20260317/ft-868375729.html

украина

рф

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, ближний восток, wsa, ес, снг