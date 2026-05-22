Суд может назначить заседание по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear до 24 мая

2026-05-22T00:21+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы может назначить заседание по ходатайству Банка России о немедленном исполнении решения по иску о взыскании порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank до 24 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу суда. В среду пресс-служба арбитражного суда Москвы сообщила РИА Новости, что Банк России просит суд обратить к немедленному исполнению решение арбитражного суда Москвы от 15 мая о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с Euroclear Bank. Заявление поступило в суд 19 мая. "Пока это заявление еще не принято к производству. Судья выносит такое решение в течение пяти дней с момента поступления заявления. Если его направили 19 мая, дату суда должны назначить не позднее 24 числа", - пишут "Известия". Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд 15 мая полностью удовлетворил исковые требования. После этого ЦБ РФ сообщил, что удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, но напомнил, что Euroclear имеет право обжаловать его. Euroclear, комментируя решение арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить судебный акт, передавало агентство Рейтер. Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.

