Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SuperJob рассказал, сколько обойдется выпускной одиннадцатиклассника - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/superjob-870123769.html
SuperJob рассказал, сколько обойдется выпускной одиннадцатиклассника
SuperJob рассказал, сколько обойдется выпускной одиннадцатиклассника - 22.05.2026, ПРАЙМ
SuperJob рассказал, сколько обойдется выпускной одиннадцатиклассника
Выпускной одиннадцатиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 44-46 тысяч рублей - эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:46+0300
2026-05-22T01:46+0300
общество
бизнес
экономика
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870123769.jpg?1779403573
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Выпускной одиннадцатиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 44-46 тысяч рублей - эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей, родителям одиннадцатиклассников - 44-46 тысяч", - показал опрос 3000 респондентов, который провела компания. Его участников спросили, сколько денег собирают в школе на проведение выпускного вечера в этом году, а также сколько денег планируется потратить или уже потрачено на выпускной наряд ребенка. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса - 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше - 7%. В Москве суммы выше: в среднем 17 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно. Санкт-Петербург ближе к общероссийским показателям: 15 тысяч рублей за выпускной девятиклассника и 23 тысячи - одиннадцатиклассника. Отдельная строка бюджета - выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи рублей, для дочери - в 17 тысяч рублей. В 11-м классе ситуация меняется - наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек - 23,5 тысячи рублей. При этом каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) не покупает специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17% среди родителей юношей и 12% среди родителей девушек.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, москва, санкт-петербург
Общество , Бизнес, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01:46 22.05.2026
 
SuperJob рассказал, сколько обойдется выпускной одиннадцатиклассника

SuperJob: выпускной одиннадцатиклассника в этом году обойдется в 44-46 тысяч рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Выпускной одиннадцатиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 44-46 тысяч рублей - эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей, родителям одиннадцатиклассников - 44-46 тысяч", - показал опрос 3000 респондентов, который провела компания.
Его участников спросили, сколько денег собирают в школе на проведение выпускного вечера в этом году, а также сколько денег планируется потратить или уже потрачено на выпускной наряд ребенка.
Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса - 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше - 7%.
В Москве суммы выше: в среднем 17 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно. Санкт-Петербург ближе к общероссийским показателям: 15 тысяч рублей за выпускной девятиклассника и 23 тысячи - одиннадцатиклассника.
Отдельная строка бюджета - выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи рублей, для дочери - в 17 тысяч рублей. В 11-м классе ситуация меняется - наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек - 23,5 тысячи рублей.
При этом каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) не покупает специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17% среди родителей юношей и 12% среди родителей девушек.
 
ЭкономикаОбществоБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала