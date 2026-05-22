В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС
Ограничения на продажу топлива на заправках компании ТЭС ввели в Севастополе на фоне логистических проблем, приобрести разово можно до 20 литров топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Ограничения на продажу топлива на заправках компании ТЭС ввели в Севастополе на фоне логистических проблем, приобрести разово можно до 20 литров топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. ТЭС одна из крупнейших на полуострове компаний по торговле нефтепродуктами в розницу. В Севастополе в основном распространены АЗС фирмы ТЭС. "Чтобы избежать ажиотажа продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 литрами в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации. Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если с канистрой – сможете залить топливо", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что ограничения связаны с логистическими трудностями.
