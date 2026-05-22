https://1prime.ru/20260522/tsb-870126793.html

ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку ниже десяти процентов, заявил Шохин

ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку ниже десяти процентов, заявил Шохин - 22.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку ниже десяти процентов, заявил Шохин

Банк России в этом году вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10%, к концу года она, скорее всего, будет в коридоре 10-12%, сказал в интервью РИА Новости глава... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T06:09+0300

2026-05-22T06:09+0300

2026-05-22T06:30+0300

экономика

финансы

россия

александр шохин

банк россия

банк россии

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870126793.jpg?1779420604

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России в этом году вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10%, к концу года она, скорее всего, будет в коридоре 10-12%, сказал в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях. "Мы исходим из того, что сложившаяся макроэкономическая политика будет продолжена. Речь идет об очень аккуратной политике Центрального банка, который каждый свой шаг по снижению ключевой ставки сверяет с инфляционными ожиданиями, даже не со статистически наблюдаемой инфляцией, а именно с ожиданиями", - сказал Шохин. "Мы видим, что и сама инфляция не хочет "устаканиваться" на уровне 4%, и все-таки тяготеет больше к диапазону 5-6%", - добавил он. "И поэтому наши расчеты и надежды на то, чтобы в этом году уже выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%, и тем самым возобновить инвестиционный аппетит, аппетит к рискам - не оправдываются. Потому что такие небольшие шажки по снижению ключевой ставки говорят о том, что, дай Бог, если к концу года ставка будет в районе 10-12%", - указал глава РСПП. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году – 8–10%. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 19 июня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, александр шохин, банк россия, банк россии, центральные банки