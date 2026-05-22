Денежная база России в узком определении выросла на 0,6 процента
2026-05-22T12:57+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 15 мая выросла до 20,981 триллиона рублей с 20,856 триллиона на 8 мая, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 125,1 миллиарда рублей, или на 0,6%. Показатель впервые превысил отметку в 20 миллиардов рублей на рубеже марта-апреля и с тех пор только растет. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
