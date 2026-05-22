ЦБ до 2030 года втрое повысит минимальные требования к капиталу банков

Банк России до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков втрое: у организаций с универсальной лицензией он будет 3 миллиарда рублей, с... | 22.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков втрое: у организаций с универсальной лицензией он будет 3 миллиарда рублей, с базовой - 1 миллиард рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы собираемся повышать требования к минимальному размеру капитала. Планируем его повысить в три раза для банков с универсальной лицензией - с 1 миллиарда до 3 миллиардов, для банков с базовой лицензией - с 300 миллионов до 1 миллиарда", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России. Глава ЦБ отметила, что повышение будет происходить постепенно - с 2028 года до 2030 года. В 2028 году планка вырастет до 1,5 миллиарда рублей для банков с универсальной лицензией и до 0,5 миллиарда - с базовой.

