ЦБ до 2030 года втрое повысит минимальные требования к капиталу банков
2026-05-22T13:57+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
ассоциация банков россии
Набиуллина: минимальный размер капитала банков с универсальной лицензией повысят втрое

© РИА Новости . Мария Девахина | Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков втрое: у организаций с универсальной лицензией он будет 3 миллиарда рублей, с базовой - 1 миллиард рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы собираемся повышать требования к минимальному размеру капитала. Планируем его повысить в три раза для банков с универсальной лицензией - с 1 миллиарда до 3 миллиардов, для банков с базовой лицензией - с 300 миллионов до 1 миллиарда", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России.
Глава ЦБ отметила, что повышение будет происходить постепенно - с 2028 года до 2030 года. В 2028 году планка вырастет до 1,5 миллиарда рублей для банков с универсальной лицензией и до 0,5 миллиарда - с базовой.
