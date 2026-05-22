ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"
Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T14:47+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. "Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"... Надо будет продолжать диалог с Минцифры. Мы с ними в постоянном диалоге", - сказала она.По ее словам, пока невозможно подключить все банки, поэтому будет поэтапность. "Мы понимаем, и по информации Минцифры, у существующих сейчас технологий есть ограничения", - уточнила глава ЦБ.Набиуллина добавила, что эта поэтапность должна быть справедливой. "В первый этап попадут крупные, системно значимые, критические сервисы. Не только банки, но и страховщиков мы здесь рассматриваем. И готовим критерии, чтобы было понимание", - отметила она.
Минцифры включило в "белый список" Газпромбанк, КХЛ и каршеринги