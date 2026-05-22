Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/tsb-870139044.html
ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"
ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки" - 22.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"
Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T14:47+0300
2026-05-22T15:06+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
минцифры
рф
ассоциация банков россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России. "Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"... Надо будет продолжать диалог с Минцифры. Мы с ними в постоянном диалоге", - сказала она.По ее словам, пока невозможно подключить все банки, поэтому будет поэтапность. "Мы понимаем, и по информации Минцифры, у существующих сейчас технологий есть ограничения", - уточнила глава ЦБ.Набиуллина добавила, что эта поэтапность должна быть справедливой. "В первый этап попадут крупные, системно значимые, критические сервисы. Не только банки, но и страховщиков мы здесь рассматриваем. И готовим критерии, чтобы было понимание", - отметила она.
https://1prime.ru/20260423/mintsifry--869393536.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, минцифры, рф, ассоциация банков россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Минцифры, РФ, Ассоциация банков России
14:47 22.05.2026 (обновлено: 15:06 22.05.2026)
 
ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"

Набиуллина: ЦБ РФ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.
"Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"... Надо будет продолжать диалог с Минцифры. Мы с ними в постоянном диалоге", - сказала она.
По ее словам, пока невозможно подключить все банки, поэтому будет поэтапность. "Мы понимаем, и по информации Минцифры, у существующих сейчас технологий есть ограничения", - уточнила глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что эта поэтапность должна быть справедливой. "В первый этап попадут крупные, системно значимые, критические сервисы. Не только банки, но и страховщиков мы здесь рассматриваем. И готовим критерии, чтобы было понимание", - отметила она.
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Минцифры включило в "белый список" Газпромбанк, КХЛ и каршеринги
23 апреля, 15:27
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаМинцифрыРФАссоциация банков России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала