https://1prime.ru/20260522/turtsiya-870136264.html

Власти Турции заявили, что экономика страны выдержит шоки

Власти Турции заявили, что экономика страны выдержит шоки - 22.05.2026, ПРАЙМ

Власти Турции заявили, что экономика страны выдержит шоки

Комитет финансовой стабильности Турции на внеочередном заседании в пятницу пришел к выводу, что экономика страны выдержит макроэкономические шоки, но необходимо | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T13:03+0300

2026-05-22T13:03+0300

2026-05-22T13:03+0300

мировая экономика

турция

анкара

мехмет шимшек

bist 100

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

СТАМБУЛ, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет финансовой стабильности Турции на внеочередном заседании в пятницу пришел к выводу, что экономика страны выдержит макроэкономические шоки, но необходимо принять меры для стабилизации, сообщается в полученном РИА Новости релизе министерства казначейства и финансов Турции. Комитет обсудил возможные шаги для стабилизации экономики. "Комитет финансовой стабильности Турции под председательством министра финансов Мехмета Шимшека… пришел к выводу, что турецкая экономика в значительной степени устойчива и выдержит шоки за счет корректной политики и мощных буферов капитала", - говорится в заявлении министерства. Комитет постановил предпринять в полной координации все шаги, необходимые для поддержания макрофинансовой стабильности, бесперебойного снижения инфляции и корректного функционирования финансовой системы. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал в четверг более чем на 6% после решения суда в отношении руководства главной оппозиционной партии Турции, больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 8,6% по агрегированному индексу. Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 45,7 лиры за доллар. Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции, тем самым "вернув" прежних руководителей, однако нынешние лидеры партии уже заявили, что не приемлют вердикт. Суд установил, что ряд делегатов на конгрессе в 2023 году голосовали под давлением и под влиянием других лиц, некоторым из них давали деньги, а другим говорили, что в случае "неправильного" голосования под угрозой окажутся их должности в мэриях, отмечал гостелеканал TRT Haber.

https://1prime.ru/20260507/turtsiya-869757621.html

https://1prime.ru/20260511/rossiya--869840326.html

турция

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, анкара, мехмет шимшек, bist 100