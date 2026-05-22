Власти Турции заявили, что экономика страны выдержит шоки - 22.05.2026, ПРАЙМ
Власти Турции заявили, что экономика страны выдержит шоки
мировая экономика
турция
анкара
мехмет шимшек
bist 100
СТАМБУЛ, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет финансовой стабильности Турции на внеочередном заседании в пятницу пришел к выводу, что экономика страны выдержит макроэкономические шоки, но необходимо принять меры для стабилизации, сообщается в полученном РИА Новости релизе министерства казначейства и финансов Турции. Комитет обсудил возможные шаги для стабилизации экономики. "Комитет финансовой стабильности Турции под председательством министра финансов Мехмета Шимшека… пришел к выводу, что турецкая экономика в значительной степени устойчива и выдержит шоки за счет корректной политики и мощных буферов капитала", - говорится в заявлении министерства. Комитет постановил предпринять в полной координации все шаги, необходимые для поддержания макрофинансовой стабильности, бесперебойного снижения инфляции и корректного функционирования финансовой системы. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал в четверг более чем на 6% после решения суда в отношении руководства главной оппозиционной партии Турции, больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 8,6% по агрегированному индексу. Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 45,7 лиры за доллар. Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции, тем самым "вернув" прежних руководителей, однако нынешние лидеры партии уже заявили, что не приемлют вердикт. Суд установил, что ряд делегатов на конгрессе в 2023 году голосовали под давлением и под влиянием других лиц, некоторым из них давали деньги, а другим говорили, что в случае "неправильного" голосования под угрозой окажутся их должности в мэриях, отмечал гостелеканал TRT Haber.
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, Мехмет Шимшек, BIST 100
