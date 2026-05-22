Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/tuva-870151161.html
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных - 22.05.2026, ПРАЙМ
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных
Порядка 7 тысяч рабочих мест планируется создать в Туве для снижения числа безработных, доложил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T23:08+0300
2026-05-22T23:08+0300
бизнес
тува
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866820643_0:210:2813:1792_1920x0_80_0_0_ef937dde8a5eae8069aabe46c6b7215e.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 7 тысяч рабочих мест планируется создать в Туве для снижения числа безработных, доложил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер в пятницу принял с докладом в Кремле главу Тувы, который доложил, что в регионе численность безработных жителей сократилась в три раза: до 6,2 тысячи человек. Путин обратил внимание, что показатель остается выше, чем по стране. "Да, безусловно. Мы все делаем (для снижения показателя - ред.). Сейчас после старта больших крупных инвестпроектов мы все-таки рассчитываем, (что - ред.) за период (сооружения - ред.) горно-обогатительных комбинатов... почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее - уже чуть меньше", - сказал Ховалыг. Глава региона добавил, что среднемесячная зарплата в Туве выросла на 71%, а среднедушевые доходы населения - в два раза.
https://1prime.ru/20260522/putin-870150089.html
тува
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866820643_72:0:2739:2000_1920x0_80_0_0_d24675f90f49b229e5bc40a53a1c6b96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, тува, рф, владимир путин
Бизнес, ТУВА, РФ, Владимир Путин
23:08 22.05.2026
 
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных

Ховалыг: в Туве планируют создать около 7 тыс рабочих мест для снижения числа безработных

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 7 тысяч рабочих мест планируется создать в Туве для снижения числа безработных, доложил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в пятницу принял с докладом в Кремле главу Тувы, который доложил, что в регионе численность безработных жителей сократилась в три раза: до 6,2 тысячи человек. Путин обратил внимание, что показатель остается выше, чем по стране.
"Да, безусловно. Мы все делаем (для снижения показателя - ред.). Сейчас после старта больших крупных инвестпроектов мы все-таки рассчитываем, (что - ред.) за период (сооружения - ред.) горно-обогатительных комбинатов... почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее - уже чуть меньше", - сказал Ховалыг.
Глава региона добавил, что среднемесячная зарплата в Туве выросла на 71%, а среднедушевые доходы населения - в два раза.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Путин отметил рост ВРП Тувы в 2025 году
Вчера, 22:29
 
БизнесТУВАРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала