Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных
2026-05-22T23:08+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 7 тысяч рабочих мест планируется создать в Туве для снижения числа безработных, доложил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер в пятницу принял с докладом в Кремле главу Тувы, который доложил, что в регионе численность безработных жителей сократилась в три раза: до 6,2 тысячи человек. Путин обратил внимание, что показатель остается выше, чем по стране. "Да, безусловно. Мы все делаем (для снижения показателя - ред.). Сейчас после старта больших крупных инвестпроектов мы все-таки рассчитываем, (что - ред.) за период (сооружения - ред.) горно-обогатительных комбинатов... почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее - уже чуть меньше", - сказал Ховалыг. Глава региона добавил, что среднемесячная зарплата в Туве выросла на 71%, а среднедушевые доходы населения - в два раза.
Путин отметил рост ВРП Тувы в 2025 году