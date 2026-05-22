"Объявление войны". На Западе запаниковали из-за решения ФРГ по России

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно предоставления Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС может вовлечь Европу в прямой конфликт с...

2026-05-22T06:58+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно предоставления Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС может вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией, сообщает газета Berliner Zeitung."Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС. <…>. Суть плана состоит <…> в предоставлении военных гарантий безопасности Украине. Это поднимает вопрос, <…> будет ли Европа должна в будущем оказывать Украине помощь, если конфликт обострится еще больше. Ведь Мерц хочет применить к Украине пункт о европейской взаимной помощи согласно статье 42.7 договора ЕС. <…> В чрезвычайной ситуации это может <…> превратить европейскую поддержку в соответствующую ответственность Европы в войне", — отмечает издание.При этом подчеркивается, что реализация планов немецкого канцлера может обязать европейские государства принять непосредственное участие в боевых действиях против России"Даже если статья 42.7 не приведет автоматически к объявлению войны, политическое давление на государства ЕС значительно возрастет в случае эскалации. Если бы был достигнут новый уровень военной эскалации, вопрос внезапно стал бы не только о поставках оружия, но и о европейском обязательстве оказывать помощь", — пишет газета.В четверг канцлер Фридрих Мерц предложил расширить обязательства по взаимной обороне из Договора о ЕС, распространив их на Украину путем предоставления ей статуса "ассоциированного члена". Владимир Зеленский ранее настаивал на присоединении Украины к ЕС в 2027 году. Однако лидеры западных стран неоднократно указывали на то, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам, и подчеркивали, что основательная реформа является необходимым условием для рассмотрения ее членства. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Европейского союза еще не готовы сообщить Украине дату возможного вступления в блок.

