"Почему Киев извиняется?" На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ
SC: Вооруженные силы Украины используют Балтию для нападений на Россию
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Привлечение Украиной государств Прибалтики для атак на Россию показывает, насколько ситуация приближается к опасной эскалации, сообщает Strategic Culture.
"Перехват украинского беспилотника военным самолетом НАТО над Эстонией на этой неделе показывает, насколько близка прокси-война с Россией к общеевропейской эскалации. НАТО и руководство ЕС подталкивают страны Балтии к эскалации войны с Россией. <…> Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил: "Мы решили, что нам нужно его сбить. <…> Он был направлен на российские цели", — говорится в статье.
Издание предполагает, что правительства стран Балтии ведут двуличную игру, полагаясь на то, что хитрость убережет их от тяжелых последствий.
Издание предполагает, что правительства стран Балтии ведут двуличную игру, полагаясь на то, что хитрость убережет их от тяжелых последствий.
"Киевский режим поспешил извиниться перед своими "балтийскими друзьями" за "непреднамеренные инциденты". <…> Но если это российская пропаганда, почему Киев извиняется? <…> Логичный вывод таков: украинские оперативники сознательно используют Прибалтику как закулисную траекторию для ударов по России", — резюмируют авторы публикации.
Минобороны Эстонии 20 мая сообщило, что румынский истребитель сбил украинский БПЛА над территорией страны. После этого власти Таллина заявили Киеву, что не давали разрешения на использование своего воздушного пространства. Украина признала принадлежность дрона и, по сообщениям, извинилась.
Это не первый случай, когда дроны из Украины пересекали воздушное пространство Эстонии. В марте местная полиция сообщила о дроне, который отклонился от курса и столкнулся с трубой электростанции в деревне Аувере, близ Нарвы у российской границы. В апреле также были сообщения СМИ об обнаружении на севере страны обломков, вероятно, украинского беспилотника.
Минобороны Эстонии 20 мая сообщило, что румынский истребитель сбил украинский БПЛА над территорией страны. После этого власти Таллина заявили Киеву, что не давали разрешения на использование своего воздушного пространства. Украина признала принадлежность дрона и, по сообщениям, извинилась.
Это не первый случай, когда дроны из Украины пересекали воздушное пространство Эстонии. В марте местная полиция сообщила о дроне, который отклонился от курса и столкнулся с трубой электростанции в деревне Аувере, близ Нарвы у российской границы. В апреле также были сообщения СМИ об обнаружении на севере страны обломков, вероятно, украинского беспилотника.