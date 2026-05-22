"На грани". В Раде резко высказались о свержении Зеленского
Дмитрук: сопротивление режиму Зеленского на Украине усиливается
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Недовольство действиями Владимира Зеленского на Украине продолжает расти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Если вам казалось, что еще вчера или позавчера противостояние режиму Зеленского было уже на грани, то каждый новый день приносит новую порцию гражданского противостояния власти", — написал он.
По словам парламентария, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Белоруссии, должен понимать, что число украинцев, выступающих против насильственной мобилизации, постоянно увеличивается.
"Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!" — заключил Дмитрук.
О необходимости проведения выборов на Украине в декабре 2025 года говорил президент США, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг снизился до четырех процентов.
После слов американского лидера Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о готовности провести выборы, однако потребовал от США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их организации.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Тогда Зеленский объяснил это несвоевременностью голосования. Несмотря на истечение срока полномочий, в Киеве продолжают утверждать, что он остается легитимным до избрания нового главы государства.