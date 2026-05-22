"На грани". В Раде резко высказались о свержении Зеленского

Недовольство действиями Владимира Зеленского на Украине продолжает расти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T23:37+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Недовольство действиями Владимира Зеленского на Украине продолжает расти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Если вам казалось, что еще вчера или позавчера противостояние режиму Зеленского было уже на грани, то каждый новый день приносит новую порцию гражданского противостояния власти", — написал он.По словам парламентария, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Белоруссии, должен понимать, что число украинцев, выступающих против насильственной мобилизации, постоянно увеличивается."Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!" — заключил Дмитрук.О необходимости проведения выборов на Украине в декабре 2025 года говорил президент США, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг снизился до четырех процентов.После слов американского лидера Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о готовности провести выборы, однако потребовал от США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их организации.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Тогда Зеленский объяснил это несвоевременностью голосования. Несмотря на истечение срока полномочий, в Киеве продолжают утверждать, что он остается легитимным до избрания нового главы государства.

украина, владимир зеленский, сша, белоруссия