В США индекс потребительских настроений упал ниже прогноза
2026-05-22T17:36+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае уменьшился до 44,8 пункта с уровня в 49,8 пункта в апреле, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали снижение показателя только до 48,2 пункта. Прогноз совпал с предварительной оценкой.Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 45,8 пункта с 52,5 пункта в апреле, индекс экономических ожиданий сократился до 44,1 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
Индекс потребительских настроений в США в мае упал до 44,8 пункта
