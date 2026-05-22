Узбекистан присоединился к соглашению о Новом банке развития БРИКС

2026-05-22T08:18+0300

ТАШКЕНТ, 22 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о присоединении республики к Новому банку развития (НБР) БРИКС, текст документа обнародован в пятницу на сайте базы национального законодательства lex.uz. В апреле законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла закон о присоединении к НБР, в минувший вторник сенат одобрил этот закон. "Присоединиться к соглашению о Новом банке развития (Форталеза, 2 июля 2014 года)", - говорится в тексте закона. Ранее в законодательной палате сообщали, что вступление Узбекистана в НБР позволит обеспечить альтернативный и льготный поток инвестиций для модернизации национальной экономики. По данным министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, правительство Узбекистана подготовило портфель проектов на 4,5 миллиарда долларов для НБР. В числе основных направлений - транспорт, энергетика, строительство и промышленность. В частности, планируется привлечь средства для проектов возводимой атомной электростанции в республике. Узбекистан с 1 января 2025 года является государством-партнером БРИКС. В июне 2025 года пресс-служба Мирзиеева сообщала, что совет управляющих НБР дал принципиальное согласие на присоединение республики к банку.

