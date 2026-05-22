https://1prime.ru/20260522/volodin-870137007.html

Госдума делает все для развития российской экономики, заявил Володин

Госдума делает все для развития российской экономики, заявил Володин - 22.05.2026, ПРАЙМ

Госдума делает все для развития российской экономики, заявил Володин

Несмотря на вызовы и санкции, Госдума делает все для развития российской экономики, углубляется сотрудничество с партнерами, заявил председатель Госдумы... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T13:48+0300

2026-05-22T13:48+0300

2026-05-22T13:48+0300

россия

южная осетия

казахстан

индонезия

вячеслав володин

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Несмотря на вызовы и санкции, Госдума делает все для развития российской экономики, углубляется сотрудничество с партнерами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Несмотря на вызовы, санкции, мы делаем все для того, чтобы экономика наша развивалась. Со своими партнерами мы углубляем сотрудничество, расширяя его через все новые сферы взаимодействия. Когда речь идет о таких решениях, мы всегда к ним подходим очень ответственно", - сказал Володин ИС "Вести". Он напомнил, что на пленарной неделе был большой международный блок - восемь ратификаций, и они касались развития отношений и всестороннего сотрудничества и с Южной Осетией, и с Казахстаном, с Индонезией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. "За всеми этими решениями стоят судьбы в том числе наших предприятий, повышение экономического потенциала. Они очень важны для страны", - добавил председатель Госдумы. По словам Володина, президент России Владимир Путин сделал все для того, чтобы выстроить такое взаимодействие на основе личных отношений с главами государств. "А мы со своей стороны должны вносить свой вклад, чтобы парламентское измерение развивалось активно", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20260501/volodin-869603765.html

https://1prime.ru/20260515/putin-869958031.html

южная осетия

казахстан

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная осетия, казахстан, индонезия, вячеслав володин, владимир путин, госдума