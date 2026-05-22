Госдума делает все для развития российской экономики, заявил Володин - 22.05.2026, ПРАЙМ
Госдума делает все для развития российской экономики, заявил Володин
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Несмотря на вызовы и санкции, Госдума делает все для развития российской экономики, углубляется сотрудничество с партнерами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Несмотря на вызовы, санкции, мы делаем все для того, чтобы экономика наша развивалась. Со своими партнерами мы углубляем сотрудничество, расширяя его через все новые сферы взаимодействия. Когда речь идет о таких решениях, мы всегда к ним подходим очень ответственно", - сказал Володин ИС "Вести". Он напомнил, что на пленарной неделе был большой международный блок - восемь ратификаций, и они касались развития отношений и всестороннего сотрудничества и с Южной Осетией, и с Казахстаном, с Индонезией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. "За всеми этими решениями стоят судьбы в том числе наших предприятий, повышение экономического потенциала. Они очень важны для страны", - добавил председатель Госдумы. По словам Володина, президент России Владимир Путин сделал все для того, чтобы выстроить такое взаимодействие на основе личных отношений с главами государств. "А мы со своей стороны должны вносить свой вклад, чтобы парламентское измерение развивалось активно", - подчеркнул он.
