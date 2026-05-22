На форуме "АмурЭкспо-2026" обсудят стратегию развития Дальнего Востока - 22.05.2026, ПРАЙМ
На форуме "АмурЭкспо-2026" обсудят стратегию развития Дальнего Востока
Стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года и новый инвестиционный цикл российско-китайских проектов обсудят на форуме "АмурЭкспо-2026" в Благовещенске,... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T05:35+0300
экономика
россия
дальний восток
благовещенск
амурская область
госдума
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Благовещенск, Амурская область, Госдума
На форуме "АмурЭкспо-2026" обсудят стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – ПРАЙМ. Стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года и новый инвестиционный цикл российско-китайских проектов обсудят на форуме "АмурЭкспо-2026" в Благовещенске, рассказал журналистам зампред правительства Амурской области Павел Пузанов.
"Первая сессия будет связана с новой стратегией развития Дальнего Востока до 2035-2036 годов, и мы активно будем обсуждать наши совместные крупные проекты, уже новый инвестиционный цикл на следующие 10 лет", - сказал Пузанов.
В этом году форум традиционно является выездной площадкой Восточного экономического форума. К мероприятию присоединилась большая делегация от законодательной власти: состоится выездное заседание комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сейчас готовятся несколько законодательных инициатив, связанных с внедрением единого преференциального режима на всей территории Дальнего Востока. Как эти новшества внедрять на территории региона - во благо развития экономики и создания новых совместных проектов - обсудят с экспертами, депутатами и инвесторами, добавил Пузанов.
Отдельный блок вопросов будет связан с развитием международных территорий опережающего развития. "Мы строим большую предмостовую зону возле моста, где будет локализован новый индустриальный парк. Этот закон о международных ТОР позволяет создавать совместные предприятия, пользоваться всей большой льготной резидентской политикой и фактически в формате вот такого индивидуального сопровождения совместно создавать новые проекты", - отметил зампред.
В программе форума также большая культурная и спортивная программа. Для жителей и гостей города подготовлены сюрпризы в рамках вечерних мероприятий.
"Я надеюсь, полезно и продуктивно для нашего сотрудничества с китайской стороной и развития бизнеса наших стран", - заключил Пузанов.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
