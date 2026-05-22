Вучич заявил, что ждет от США продления срока для продажи NIS

2026-05-22T00:27+0300

БЕЛГРАД, 22 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает от минфина США продления срока для продажи контрольного пакета акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL. Управление по иностранным активам (OFAC) минфина США 17 апреля в очередной раз продлило лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании NIS под санкциями США на 60 дней. Срок для окончания сделки по продаже контрольного пакета акций - 22 мая. "Не думаю, что американцы не продлят лицензию. Верю в это, разговариваем со всеми", - заявил Вучич в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии. Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL. На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.

