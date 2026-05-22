Вучич ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях - 22.05.2026, ПРАЙМ
Вучич ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях
2026-05-22T00:48+0300
экономика
сербия
китай
александр вучич
00:48 22.05.2026
 
Вучич ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях

Вучич ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях на миллиард евро

БЕЛГРАД, 22 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящего госвизита в КНР ожидает подписания с китайскими компаниями договоров об инвестициях на сумму около миллиарда евро.
Вучич накануне заявил, что в ходе предстоящего государственного визита в КНР рассчитывает подписать свыше 30 документов о сотрудничестве. Администрация президента Сербии сообщала, что поездка пройдет 24-28 мая.
"Я даже узнал, что есть вероятность, что получу наивысший орден от председателя Си Цзиньпина, это для меня лично было бы исключительной честью, я был бы самым гордым президентом в мире. Но намного важнее всего этого результаты, которые мы приносим гражданам, мы в настоящий момент договорились об около миллиарде в инвестициях, я там это буду подписывать с китайскими компаниями, министры и я", - сказал президент Сербии в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он уточнил, что также планирует подписать два больших совместных заявления с председателем КНР и еще как минимум 33 соглашения, а также не менее 30 договоров, что будет способствовать модернизации и индустриализации Сербии, в том числе в будущем производстве чипов и роботов.
Ранее Вучич напомнил, что Сербия за последние годы в 330 раз увеличила экспорт в КНР, число китайских фабрик в стране достигло 37.
В конце марта он сообщил, что объем обмена Сербии и КНР товарами и услугами превысил в 2025 году 10,6 миллиарда долларов, а совокупные китайские инвестиции достигли суммы в 7,3 миллиарда евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии ежегодно являются китайские Zijin Mining и Zijin Bor Copper, а также HBIS Group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.
В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах.
КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии.
 
