Курс юаня на Мосбирже в пятницу поднялся выше 10,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными коррекционно вырос, вернувшись выше уровня 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T21:31+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными коррекционно вырос, вернувшись выше уровня 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 10,53 рубля. Курсовой коридор в пятницу составил 10,45-10,58 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,96 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек, диапазон колебаний при этом составил 10,29-10,67 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу вернулся к повышению, отойдя вверх от минимума с января 2023 года, обновленного в среду (10,29 рубля). Перед выходными игроки рынка могли откупать подешевевшую в предыдущие дни валюту. "Рубль к концу недели приостановил укрепление, валюты немного отжались, но это больше технический отскок. В целом валюты остаются у трехлетних минимумов. Факторы курса - высокое предложение валюты при слабом спросе на нее, жесткие денежно-кредитные условия, меры валютного контроля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.59 мск повышалась на 0,1%, до 102,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы На исходе весны ожидается сохранение тренда на укрепление рубля, говорит Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". "Базовый диапазон до конца мая 70-75 рублей за доллар, 80-85 рублей за евро и 10,2-10,7 рубля за юань. При благоприятном внешнем фоне и усилении продаж валютной выручки курс доллара в моменте может опускаться даже ниже 70 рублей, однако именно этот уровень сейчас выглядит сильной технической и психологической поддержкой для рынка", - добавляет он. Текущий курс рубля просто соответствует текущим условиям на рынке, считает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". Рубль может несколько ослабнуть, если в ближайшие месяцы по бюджетному правилу будет покупаться больше валюты, добавляет он. "В мае покупки валюты были ниже тех, что должны быть при текущих ценах на нефть из-за корректировок в бюджетном правиле, связанных с расчетами налоговых поступлений по НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), которые выплачивались в марте и апреле. В июне эти корректировки, вероятно, будут ниже, а в июле их не будет совсем, поэтому можно ожидать, что объем покупок валюты значительно вырастет, если цены на российскую нефть останутся на текущих уровнях", - поясняет Михеев.

