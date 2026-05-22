Юань вошел в штопор на Мосбирже, но зацепился за отметку 10,5 рубля

2026-05-22T23:40+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, пошел в район уровня 10,5 рубля и набрав сильную инерцию, пролетел в середину следующего коридора: 10-10,5 рубля. Однако затем все же вернулся немного выше него.При этом, снижение курса юаня отмечалось три дня на неделе, повышение – два. Волатильность повысилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,29-10,67 рубля за юань, то есть валюта КНР обновила минимум с января 2023 года. Юань после пяти недель падения и одной - стабилизации - опять снизился – третью неделю подряд.Рубль остался крепким на фоне сохранения на рынке дисбаланса в сторону продаж валюты. Спрос остается малоактивным в условиях подавленного импорта, низких покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и благодаря жесткой ДКП ЦБ РФ.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,18% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,05 - +0,18%, оставаясь в околонулевой зоне.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 18 копеек и составил 10,53 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 1,92 рубля до 71,21 рубля, а евро – на 2,64 рубля до 82,54 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,37 тысячи рублей, против 8 тысяч неделей ранее, оставаясь непривычно высокой на фоне ближневосточного кризиса.Юань сорвался в пикеРубль в начале недели уверенно повышался, курс юаня быстро ушел ниже отметки 10,5 рубля и закрепился там, обновив трехлетний минимум.Игроки рынка оценивали позитивные для рубля новости. В частности, ЦБ РФ оценил, что внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 308,8 миллиарда долларов, снизившись за первый квартал на 10,5 миллиарда долларов, или на 3,3%.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось до 12,2 миллиарда долларов с 18,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Однако профицит счета текущих операций в марте 2026 года составил 10,6 миллиарда долларов (уточненный показатель февраля 2026 года – 1,5 миллиарда долларов; марта 2025 года – 8,0 миллиарда долларов). Рост показателя в годовом выражении в равной мере обусловлен увеличением положительного сальдо торгового баланса и сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов.Также ЦБ РФ оценил, что доля рубля в расчетах за экспорт России в марте впервые приблизилась к 65% против 61,5% в феврале. До рекордного уровня выросла доля рубля в российском экспорте в страны Азии - до 63,3% с 59,4% в феврале. Наиболее резко в марте увеличилась доля рубля в расчетах с Африкой - до 90% с 75,5% месяцем ранее. Страны Европы сократили использование рубля в оплате российского экспорта - до 73% с 74,1% в феврале.Между тем, инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле, отметил ЦБ РФ.ПрогнозыВ итоге в середине недели рубль обновил локальный минимум и продемонстрировал максимальную с марта величину дневного падения. Курс упал на 26 копеек (-2,5%). Большее падение отмечалось в предыдущий раз 20 марта, когда юань за день упал с 12,47 рубля до 12,02 рубля (-3,6%).Завершение недели курс юаня к рублю провел в коррекции-консолидации, приходя в себя после трехлетних минимумов.Участники рынка обратили внимание на заявление Минфина РФ о том, что ведомство планирует 28 мая собрать заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в китайской валюте, тем самым абсорбируя ликвидность и повышая спрос на юани.Таким образом, в краткосрочной перспективе курс юаня может стабилизироваться около уровня 10,5 рубля. При этом в конце весны поддержка российской валюте придет от пика налогового периода мая.

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

