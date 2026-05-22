Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/yugk-870049468.html
"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК
"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК
Первая попытка продажи государственного пакета акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) 18 мая 2026 года не удалась. Теперь продажа может состояться | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T06:06+0300
2026-05-22T06:06+0300
рынок
югк
минфин
газпромбанк
аукцион
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776512_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_61d9bf2c11aa78a84a2d8fa82e30a9e1.jpg
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Первая попытка продажи государственного пакета акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) 18 мая 2026 года не удалась. Теперь продажа может состояться в формате голландского аукциона, где цена будет плавно снижаться. Генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев в беседе с "Прайм" оценил реальную стоимость актива и назвал наиболее вероятного покупателя.Отсутствие заявок на первом аукционе, по мнению Зайцева, связано с завышенной стартовой ценой, а не с отсутствием интереса к активу. Лот компаний выставили за 162,02 миллиарда рублей."В ходе голландского аукциона, который стартовал 19 мая, цена может опуститься до 81 млрд рублей за весь лот (ЮГК плюс дополнительные активы). Соответственно, нижняя граница для 67,2% акций ЮГК составит около 70 млрд рублей — даже ниже оценки Минфина 2025 года и заметно ниже текущей биржевой капитализации", - предположил он.Наиболее вероятным покупателем Зайцев считает Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), у которой уже есть опыт работы с золотыми активами и которая ранее фигурировала среди потенциальных интересантов. Структуры Газпромбанка, владеющие 22% ЮГК, менее вероятны, так как банки сейчас стремятся сокращать непрофильные активы. АЛРОСА также могла бы заинтересоваться диверсификацией в золото, но у компании высокая долговая нагрузка и собственный инвестиционный цикл.Эксперт считает, что реальный стратегический покупатель появится именно на этапе снижения цены, поскольку формат голландского аукциона позволяет покупателю самостоятельно определить справедливый уровень.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776512_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e8ef2594bb567acb875f672ea5907040.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, югк, минфин, газпромбанк, аукцион
Рынок, ЮГК, Минфин, Газпромбанк, аукцион
06:06 22.05.2026
 
"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК

Зайцев: цена ЮГК может упасть вдвое, тогда на голландском аукционе ее купит УГМК

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗолотоперерабатывающее предприятие "Южуралзолото Группа Компаний" входящее в группу компаний "ЮГК"
Золотоперерабатывающее предприятие Южуралзолото Группа Компаний входящее в группу компаний ЮГК - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Первая попытка продажи государственного пакета акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) 18 мая 2026 года не удалась. Теперь продажа может состояться в формате голландского аукциона, где цена будет плавно снижаться. Генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев в беседе с "Прайм" оценил реальную стоимость актива и назвал наиболее вероятного покупателя.
Отсутствие заявок на первом аукционе, по мнению Зайцева, связано с завышенной стартовой ценой, а не с отсутствием интереса к активу. Лот компаний выставили за 162,02 миллиарда рублей.
"В ходе голландского аукциона, который стартовал 19 мая, цена может опуститься до 81 млрд рублей за весь лот (ЮГК плюс дополнительные активы). Соответственно, нижняя граница для 67,2% акций ЮГК составит около 70 млрд рублей — даже ниже оценки Минфина 2025 года и заметно ниже текущей биржевой капитализации", - предположил он.
Наиболее вероятным покупателем Зайцев считает Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), у которой уже есть опыт работы с золотыми активами и которая ранее фигурировала среди потенциальных интересантов. Структуры Газпромбанка, владеющие 22% ЮГК, менее вероятны, так как банки сейчас стремятся сокращать непрофильные активы. АЛРОСА также могла бы заинтересоваться диверсификацией в золото, но у компании высокая долговая нагрузка и собственный инвестиционный цикл.
Эксперт считает, что реальный стратегический покупатель появится именно на этапе снижения цены, поскольку формат голландского аукциона позволяет покупателю самостоятельно определить справедливый уровень.
 
РынокЮГКМинфинГазпромбанкаукцион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала