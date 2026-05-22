"Цены пополам". Кто и почем может купить ЮГК
Первая попытка продажи государственного пакета акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) 18 мая 2026 года не удалась. Теперь продажа может состояться | 22.05.2026, ПРАЙМ
Зайцев: цена ЮГК может упасть вдвое, тогда на голландском аукционе ее купит УГМК
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Первая попытка продажи государственного пакета акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) 18 мая 2026 года не удалась. Теперь продажа может состояться в формате голландского аукциона, где цена будет плавно снижаться. Генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев в беседе с "Прайм" оценил реальную стоимость актива
и назвал наиболее вероятного покупателя.
Отсутствие заявок на первом аукционе, по мнению Зайцева, связано с завышенной стартовой ценой, а не с отсутствием интереса к активу. Лот компаний выставили за 162,02 миллиарда рублей.
"В ходе голландского аукциона, который стартовал 19 мая, цена может опуститься до 81 млрд рублей за весь лот (ЮГК плюс дополнительные активы). Соответственно, нижняя граница для 67,2% акций ЮГК составит около 70 млрд рублей — даже ниже оценки Минфина 2025 года и заметно ниже текущей биржевой капитализации", - предположил он.
Наиболее вероятным покупателем Зайцев считает Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), у которой уже есть опыт работы с золотыми активами и которая ранее фигурировала среди потенциальных интересантов. Структуры Газпромбанка, владеющие 22% ЮГК, менее вероятны, так как банки сейчас стремятся сокращать непрофильные активы. АЛРОСА также могла бы заинтересоваться диверсификацией в золото, но у компании высокая долговая нагрузка и собственный инвестиционный цикл.
Эксперт считает, что реальный стратегический покупатель появится именно на этапе снижения цены, поскольку формат голландского аукциона позволяет покупателю самостоятельно определить справедливый уровень.