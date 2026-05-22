Запашный рассказал о поддержке идеи включить цирки в "Пушкинскую карту" - 22.05.2026, ПРАЙМ
Запашный рассказал о поддержке идеи включить цирки в "Пушкинскую карту"
2026-05-22T02:16+0300
РОССИЯ, Бизнес, Общество, РФ, Владимир Путин
Запашный: предложение включить цирки в "Пушкинскую карту" получило поддержку

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Предложение включить цирки в программу "Пушкинская карта" получило поддержку, этот вопрос прорабатывается, но понимания о сроках пока нет, сообщил РИА Новости народный артист РФ, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.
"Да, конечно. Есть поддержка, сейчас не могу вам сказать о результатах, но работа ведется очень большая", - сказал Запашный в ответ на вопрос, обсуждалась ли тема включения цирков в программу "Пушкинская карта" после заседания Совета по культуре при президенте РФ.
Народный артист отметил, что пока нет понимания о сроках введения цирков в программу.
В конце марта президент России Владимир Путин провел заседание Совета по культуре, в ходе которого гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к главе государства с просьбой включить цирки в программу "Пушкинская карта".
 
