В ЕК призвали европейские компании снижать зависимость от Китая - 22.05.2026, ПРАЙМ
В ЕК призвали европейские компании снижать зависимость от Китая
19:59 22.05.2026
 
В ЕК призвали европейские компании снижать зависимость от Китая

Зампредседателя ЕК Сежурне призвал европейские компании снижать зависимость от Китая

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в пятницу призвал европейские компании ускорить снижение зависимости от китайских поставщиков.
"Слишком мало европейских компаний учитывают геополитические риски и риски в цепочках поставок при планировании своей деятельности", - сказал Сежурне журналистам после встречи министров торговли ЕС, его цитирует агентство Блумберг.
Еврочиновник обратился к европейским производителям с призывом изменить свои бизнес-планы, чтобы снизить зависимость от КНР.
"Мы настоятельно призываем компании модернизировать свои бизнес-планы", - добавил он.
Ранее в пятницу Еврокомиссия предложила на девять месяцев исключить из антироссийских санкций китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic, решение лоббировали европейские автопроизводители, заявившие о надвигающемся хаосе в цепочках поставок.
