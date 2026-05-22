В ЕК призвали европейские компании снижать зависимость от Китая

2026-05-22T19:59+0300

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в пятницу призвал европейские компании ускорить снижение зависимости от китайских поставщиков. "Слишком мало европейских компаний учитывают геополитические риски и риски в цепочках поставок при планировании своей деятельности", - сказал Сежурне журналистам после встречи министров торговли ЕС, его цитирует агентство Блумберг. Еврочиновник обратился к европейским производителям с призывом изменить свои бизнес-планы, чтобы снизить зависимость от КНР. "Мы настоятельно призываем компании модернизировать свои бизнес-планы", - добавил он. Ранее в пятницу Еврокомиссия предложила на девять месяцев исключить из антироссийских санкций китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic, решение лоббировали европейские автопроизводители, заявившие о надвигающемся хаосе в цепочках поставок.

мировая экономика, китай, ек, ес