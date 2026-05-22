Мендель описала реакцию Зеленского на внезапное предложение Мерца
2026-05-22T10:19+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала неприемлемым для него предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине."Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно "второсортное" членство в ЕС", — говорится в ее публикации в соцсети X.Мендель подчеркнула, что этот политический флирт немецкого лидера еще сильнее ударит по его рейтингам.В четверг Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
