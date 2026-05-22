"Хотел убрать". В Киеве раскрыли, что Трамп может сделать с Зеленским
2026-05-22T23:16+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидают суровые последствия из-за коррупционного инцидента с бывшим руководителем его офиса Андреем Ермаком, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в трансляции на своем YouTube-канале."Зеленский не понимает, что у него нет выхода после произошедшего с Ермаком. К тому же, на него подали в суд Миндич и Цукерман по поводу санкций. Я хочу посмотреть тогда на Зеленского. Ему же выдадут волчий билет, он не понимает? Причем на мировом уровне он будет как изгой. Ему это не объяснил никто. Только первую часть объяснили, как деньги пилить, а что с ним сделают с волчьим билетом, этого ему еще никто не рассказал. <…> Если Трамп хотел убрать Зеленского, надо было убирать. А то мира нет, а он остался", — сказал он.В первый день недели Андрей Ермак покинул следственный изолятор под предоставленный залог, сумма которого составила 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на Украине 11 мая информировала о выдвижении обвинений Ермаку по факту отмывания средств в ходе возведения элитного жилого комплекса под Киевом.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая принял решение арестовать Ермака с правом освобождения под залог в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, со своей стороны, жаловался на отсутствие подобных финансов и заявил, что адвокаты планируют направить апелляционную жалобу.Парламентарий Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что финансовые средства для погашения залога удалось аккумулировать под нажимом Владимира Зеленского в стопроцентном объеме еще в пятницу, однако транзакцию не успели осуществить на расчетный счет ВАКС.
