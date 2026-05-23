https://1prime.ru/20260523/argentina-870155029.html
Аргентина поэтапно снизит экспортные пошлины на зерновые культуры
2026-05-23T03:13+0300
МЕХИКО, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство Аргентины с текущего июня поэтапно снизит экспортные пошлины на зерновые культуры и промышленную продукцию, сообщил министр страны Луис Капуто.
"Пошлины на пшеницу снижаются с 7,5% до 5,5%, то же самое касается ячменя", - заявил Капуто на пресс-конференции, посвященной мерам, объявленным ранее президентом Хавьером Милеем.
По словам министра, снижение пошлин на пшеницу и ячмень вступит в силу с июня 2026 года. В министерстве экономики пояснили, что мера направлена на поддержку посевной кампании и повышение конкурентоспособности сельхозпроизводителей на фоне роста мировых цен на удобрения и топливо.
Министерство экономики в своих соцсетях представило график постепенного сокращения экспортных сборов на сою, кукурузу, сорго и подсолнечник в 2027-2028 годах. Согласно опубликованному плану, пошлина на сою будет ежемесячно снижаться с 24% до 21% в течение 2027 года, а затем - до 15% к концу 2028 года. Для кукурузы и сорго ставка снизится с нынешних 8,5% до 5,5% к ноябрю 2028 года, для подсолнечника - с 4,5% до 3%.
Кроме того, с июля 2026 года Аргентина начнет сокращать экспортные пошлины для промышленной продукции - автомобильной, нефтехимической, химической отраслей, а также производителей резины, оборудования и техники. По данным министерства экономики, ставки будут уменьшаться на 0,375 процентного пункта ежемесячно - с 4,5% до нуля к июню 2027 года.
"Наша конечная цель - довести экспортные пошлины до нуля", - заявил Капуто, добавив, что власти рассчитывают реализовать это в перспективе второго президентского срока Милея.
По оценке министерства экономики, стоимость мер для бюджета составит около 55 миллионов долларов в 2026 году, 530 миллионов долларов в 2027 году и более 1,3 миллиарда долларов в 2028 году. Власти при этом рассчитывают компенсировать выпадающие доходы за счет ускорения экономического роста и увеличения налоговых поступлений.
