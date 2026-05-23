https://1prime.ru/20260523/balitskiy-870165965.html

В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива

В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива - 23.05.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива

Временные ограничения на продажу топлива вводятся с субботы в Запорожской области из-за сложностей с его доставкой на АЗС, заявил губернатор региона Евгений... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T18:59+0300

2026-05-23T18:59+0300

2026-05-23T18:59+0300

энергетика

запорожская область

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52b33dbe765165c273173ac97fc5998c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на продажу топлива вводятся с субботы в Запорожской области из-за сложностей с его доставкой на АЗС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. "В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Подчеркну: эти меры носят исключительно превентивный характер" , - написал он в канале на платформе "Макс". Губернатор уточнил, что эти меры введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками. Ситуация на контроле, в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации, отметил он. Ранее в Севастополе губернатор Развожаев сообщил о решении временно ограничить продажу топливана АЗС 20 литрами за один раз из-за возникшего дефицита. Недостаток топлива объяснили сложностями в логистике.

https://1prime.ru/20260523/razvozhaev-870159558.html

запорожская область

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, севастополь