В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива
2026-05-23T18:59+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на продажу топлива вводятся с субботы в Запорожской области из-за сложностей с его доставкой на АЗС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. "В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Подчеркну: эти меры носят исключительно превентивный характер" , - написал он в канале на платформе "Макс". Губернатор уточнил, что эти меры введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками. Ситуация на контроле, в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации, отметил он. Ранее в Севастополе губернатор Развожаев сообщил о решении временно ограничить продажу топливана АЗС 20 литрами за один раз из-за возникшего дефицита. Недостаток топлива объяснили сложностями в логистике.
