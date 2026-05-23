Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260523/banan-870159396.html
Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов
Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов - 23.05.2026, ПРАЙМ
Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов
Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля - начале августа, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского)... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T09:33+0300
2026-05-23T09:33+0300
экономика
сельское хозяйство
сочи
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2642e68c4cdb98a491828d3363ef11db.jpg
СОЧИ, 23 мая - ПРАЙМ. Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля - начале августа, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. В пятницу первые бананы из экспериментальной теплицы в Сочи в состоянии "технической зрелости" отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли там полезные вещества. "Соберем урожай спелых бананов в конце июля - в начале августа", - сказал Платонов. По его словам, до конца 2026 года поспеют бананы на 30-40 деревьях. В этом году ожидается урожай в пределах 10-15 килограммов с одной корневой системы, уточнил глава фермерского хозяйства. "На второй год при должном уходе урожай будет достигать порядка 30-35 килограмм. На третий год - уже порядка 50 килограмм и больше. Это зависит от подкормки, от технологии выращивания", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что сочинские рестораторы заинтересовались фермерской продукцией хозяйства "100 гектар", в том числе бананами, которые выращивают на курорте. "Это сейчас модное направление - готовить блюда из фермерской местной продукции. Рестораторы Сочи готовы эту продукцию покупать", - заметил Платонов. Также в планах хозяйства "100 гектар" организовать агротуры в экспериментальные теплицы. Первые экскурсии для туристов с дегустацией местных фруктовых десертов, по словам главы хозяйства, проведут уже в июне.
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9333b66ef7c570c908017eb459a4c7c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, сочи, россия
Экономика, Сельское хозяйство, СОЧИ, РОССИЯ
09:33 23.05.2026
 
Фермер рассказал, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов

Платонов: урожай бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля

© РИА Новости . Виталий ТимкивЖенщина выбирает бананы
Женщина выбирает бананы - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Женщина выбирает бананы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СОЧИ, 23 мая - ПРАЙМ. Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля - начале августа, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
В пятницу первые бананы из экспериментальной теплицы в Сочи в состоянии "технической зрелости" отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли там полезные вещества.
"Соберем урожай спелых бананов в конце июля - в начале августа", - сказал Платонов.
По его словам, до конца 2026 года поспеют бананы на 30-40 деревьях. В этом году ожидается урожай в пределах 10-15 килограммов с одной корневой системы, уточнил глава фермерского хозяйства.
"На второй год при должном уходе урожай будет достигать порядка 30-35 килограмм. На третий год - уже порядка 50 килограмм и больше. Это зависит от подкормки, от технологии выращивания", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сочинские рестораторы заинтересовались фермерской продукцией хозяйства "100 гектар", в том числе бананами, которые выращивают на курорте.
"Это сейчас модное направление - готовить блюда из фермерской местной продукции. Рестораторы Сочи готовы эту продукцию покупать", - заметил Платонов.
Также в планах хозяйства "100 гектар" организовать агротуры в экспериментальные теплицы. Первые экскурсии для туристов с дегустацией местных фруктовых десертов, по словам главы хозяйства, проведут уже в июне.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоСОЧИРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала