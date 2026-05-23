Прямые госрасходы Чехии, связанные с конфликтом на Украине, сократились
2026-05-23T16:41+0300
ПРАГА, 24 мая – ПРАЙМ. Прямые госрасходы Чехии, связанные с конфликтом на Украине, в 2025 году сократились на 2,1 миллиарда крон (около 100 миллионов долларов) - до 15,1 миллиарда крон (около 720 миллионов долларов), сообщило в субботу агентство ЧТК со ссылкой на правительственный отчет об исполнении бюджета за прошлый год. "Прямые государственные бюджетные расходы Чехии, произведенные в связи с военным конфликтом на Украине, в 2025 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2,1 миллиарда крон - до 15,1 миллиарда крон. Об этом сообщается в правительственном отчете об исполнении бюджета за прошлый год. При этом оговаривается, что приведенные материалы не включают в себя секретные данные", - говорится в сообщении. Наибольшую часть прямых расходов составила гуманитарная помощь, на которую было выделено 8,8 миллиарда крон (около 420 миллионов долларов). Это на 800 миллионов крон (около 38 миллионов долларов) больше, чем годом ранее. Госвыплаты на медицинское страхование беженцев увеличились на 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов) и составили 4,1 миллиарда крон (около 195 миллионов долларов). В то же время, поддержка образования сократилась на 1,3 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов) - до 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов). Компенсационные взносы на экстренное размещение лиц из Украины в прошлом году снизились до 55 миллионов крон (около 2,6 миллионов долларов), то есть на 1,6 миллиарда крон (около 76 миллионов долларов). При этом в отчете отмечается что влияние занятости украинских беженцев на доходную часть бюджета не поддается четкой количественной оценке. Ни Финансовое управление, ни министерство финансов не располагают данными о размере подоходного налога для беженцев. Кроме того, работодатели предоставляют только кумулятивные, а не индивидуальные данные по отдельным сотрудникам. Для налогоплательщиков, подающих налоговые декларации, указывается страна их налогового резидентства, но из этого не следует, являются ли они беженцами, сообщается в отчете. Согласно итоговому отчету, общее число работников из Украины в Чехии в прошлом году увеличилось на 39 тысяч человек и составило 325 тысяч человек.
