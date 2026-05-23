Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с Сахалина
2026-05-23T03:55+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с морской переправы Сахалина с материком для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
По ее информации, ежегодное техобслуживание в доке и освидетельствование Российским морским Регистром судоходства представляет обязательную процедуру для всех пассажирских судов.
"В период отсутствия парома "Александр Деев" (судовладелец АО "Сахалинский пассажирский флот") на линии Ванино – Холмск продолжат работу три парома серии Сахалин "Сахалинского морского пароходства", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Он подчеркнул, что доставка пассажиров и грузов через паромную переправу находится на постоянном контроле ведомства.
В этом году плановый ремонт также прошел дизель-электроход "Сахалин-9". Судно отправилось на ежегодное обслуживание в док 19 февраля и вернулось в порт Холмск 17 апреля, отмечает пресс-служба.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10", средний возраст которых превышает 30 лет.
