https://1prime.ru/20260523/deev-870155326.html

Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с Сахалина

Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с Сахалина - 23.05.2026, ПРАЙМ

Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с Сахалина

Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с морской переправы Сахалина с материком для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T03:55+0300

2026-05-23T03:55+0300

2026-05-23T03:55+0300

бизнес

россия

экономика

сахалин

хабаровский край

порт ванино

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870155326.jpg?1779497754

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Паром "Александр Деев" с 25 мая выводится из эксплуатации с морской переправы Сахалина с материком для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. По ее информации, ежегодное техобслуживание в доке и освидетельствование Российским морским Регистром судоходства представляет обязательную процедуру для всех пассажирских судов. "В период отсутствия парома "Александр Деев" (судовладелец АО "Сахалинский пассажирский флот") на линии Ванино – Холмск продолжат работу три парома серии Сахалин "Сахалинского морского пароходства", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева. Он подчеркнул, что доставка пассажиров и грузов через паромную переправу находится на постоянном контроле ведомства. В этом году плановый ремонт также прошел дизель-электроход "Сахалин-9". Судно отправилось на ежегодное обслуживание в док 19 февраля и вернулось в порт Холмск 17 апреля, отмечает пресс-служба. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10", средний возраст которых превышает 30 лет.

сахалин

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, порт ванино