Дмитриев заявил, что отсутствие мира на Ближнем Востоке грозит крахом
2026-05-23T20:22+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что отсутствие мира на Ближнем Востоке грозит катастрофическими необратимыми последствиями. "Миру необходим мир, чтобы избежать катастрофического необратимого краха", - написал Дмитриев в соцсети Х. Так глава РФПИ прокомментировал статью британского издания Financial Times о том, что посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
мировая экономика, иран, сша, тегеран, кирилл дмитриев, рфпи, financial times
