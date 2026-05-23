Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук" - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260523/dzhermuk-870164012.html
"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"
"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук" - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"
Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T16:12+0300
2026-05-23T16:12+0300
происшествия
бизнес
россия
роспотребнадзор
црпт
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_3ae7e9915d9fe4bd539a2ae5c0ca757f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оператор государственной системы маркировки "Честный знак" приостановил реализацию воды "Джермук", произведенной ЗАО "Джермук Групп" (Республика Армения)… Блокировка затронула 37 миллионов единиц продукции минеральной, природной, лечебно-столовой питьевой и газированной воды, включая варианты со вкусовыми добавками, выпущенной в ПЭТ - и стеклянной таре объемом 0,33 литра, 0,5 литра, один литр, а также 1,5 литра", - говорится в сообщении. Там отметили, что блокировка связана с "необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации". Причина обращения надзорного ведомства, о которой сказано в письме к ЦРПТ, - выявленные нарушения производителем обязательных требований к продукции. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под маркой "Джермук" в розничных и онлайн-каналах заблокированы. Это не первый случай приостановки продажи бутилированной воды "Джермук" в рознице и онлайне. Ранее в апреле по поручению Роспотребнадзора "Честный знак" заблокировал более 1,4 миллиона единиц воды.
https://1prime.ru/20260523/medvedev-870160801.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1c24842f30cc3f3a6459fd27e041a38b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспотребнадзор, црпт
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор, ЦРПТ
16:12 23.05.2026
 
"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"

Роспотребнадзор приостановил продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук"

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство минеральной воды
Производство минеральной воды - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Производство минеральной воды. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оператор государственной системы маркировки "Честный знак" приостановил реализацию воды "Джермук", произведенной ЗАО "Джермук Групп" (Республика Армения)… Блокировка затронула 37 миллионов единиц продукции минеральной, природной, лечебно-столовой питьевой и газированной воды, включая варианты со вкусовыми добавками, выпущенной в ПЭТ - и стеклянной таре объемом 0,33 литра, 0,5 литра, один литр, а также 1,5 литра", - говорится в сообщении.
Там отметили, что блокировка связана с "необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации". Причина обращения надзорного ведомства, о которой сказано в письме к ЦРПТ, - выявленные нарушения производителем обязательных требований к продукции.
До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под маркой "Джермук" в розничных и онлайн-каналах заблокированы.
Это не первый случай приостановки продажи бутилированной воды "Джермук" в рознице и онлайне. Ранее в апреле по поручению Роспотребнадзора "Честный знак" заблокировал более 1,4 миллиона единиц воды.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены
11:58
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРоспотребнадзорЦРПТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала