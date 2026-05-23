https://1prime.ru/20260523/dzhermuk-870164012.html

"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"

"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук" - 23.05.2026, ПРАЙМ

"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"

Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T16:12+0300

2026-05-23T16:12+0300

2026-05-23T16:12+0300

происшествия

бизнес

россия

роспотребнадзор

црпт

https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_3ae7e9915d9fe4bd539a2ae5c0ca757f.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оператор государственной системы маркировки "Честный знак" приостановил реализацию воды "Джермук", произведенной ЗАО "Джермук Групп" (Республика Армения)… Блокировка затронула 37 миллионов единиц продукции минеральной, природной, лечебно-столовой питьевой и газированной воды, включая варианты со вкусовыми добавками, выпущенной в ПЭТ - и стеклянной таре объемом 0,33 литра, 0,5 литра, один литр, а также 1,5 литра", - говорится в сообщении. Там отметили, что блокировка связана с "необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации". Причина обращения надзорного ведомства, о которой сказано в письме к ЦРПТ, - выявленные нарушения производителем обязательных требований к продукции. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под маркой "Джермук" в розничных и онлайн-каналах заблокированы. Это не первый случай приостановки продажи бутилированной воды "Джермук" в рознице и онлайне. Ранее в апреле по поручению Роспотребнадзора "Честный знак" заблокировал более 1,4 миллиона единиц воды.

https://1prime.ru/20260523/medvedev-870160801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспотребнадзор, црпт