"Честный знак" остановил продажи 37 миллионов бутылок минералки "Джермук"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по новому поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оператор государственной системы маркировки "Честный знак" приостановил реализацию воды "Джермук", произведенной ЗАО "Джермук Групп" (Республика Армения)… Блокировка затронула 37 миллионов единиц продукции минеральной, природной, лечебно-столовой питьевой и газированной воды, включая варианты со вкусовыми добавками, выпущенной в ПЭТ - и стеклянной таре объемом 0,33 литра, 0,5 литра, один литр, а также 1,5 литра", - говорится в сообщении.
Там отметили, что блокировка связана с "необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации". Причина обращения надзорного ведомства, о которой сказано в письме к ЦРПТ, - выявленные нарушения производителем обязательных требований к продукции.
До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под маркой "Джермук" в розничных и онлайн-каналах заблокированы.
Это не первый случай приостановки продажи бутилированной воды "Джермук" в рознице и онлайне. Ранее в апреле по поручению Роспотребнадзора "Честный знак" заблокировал более 1,4 миллиона единиц воды.